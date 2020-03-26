Погода в Туле 27 марта: до 17 градусов тепла, умеренный ветер и без осадков
Синоптики прогнозируют переменную облачность, атмосферное давление в норме.
По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу в регионе сохранится переменная облачность, осадков не ожидается.
Ветер переменный, до семи метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от -4 до +1, днём будет тепло – до +17 градусов. Атмосферное давление в норме – 755-760 мм рт. ст.
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