Погода в Туле 27 марта: до 17 градусов тепла, умеренный ветер и без осадков

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу в регионе сохранится переменная облачность, осадков не ожидается.

Ветер переменный, до семи метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от -4 до +1, днём будет тепло – до +17 градусов. Атмосферное давление в норме – 755-760 мм рт. ст.