В тульских Горелках загорелось поле

Как сообщает корреспондент Myslo, вечером 27 марта в Зареченском округе, рядом с пос. Горелки, загорелось поле вблизи жилых домов. Длина пожара по фронту – порядка километра. Пожарных вызвали местные жители, обеспокоенные тем, что огонь может перекинуться на жилые дома.

Между горящим полем и частными домами находится грунтовая дорога шириной около четырёх метров. На момент публикации на месте происшествия работает один пожарный расчёт, огнеборцы вели тушение как с помощью воды, так и подручными средствами.

Напомним, за пал травы предусмотрена административная ответственность: для граждан – штраф от 2000 до 3000 рублей, для должностных лиц – до 15000 рублей, для юридических лиц – до 200 тысяч рублей. При введении особого противопожарного режима суммы штрафов вырастут вдвое. За март сотрудниками регионального ГУ МЧС России составлено больше 200 протоколов на общую сумму свыше 300 тысяч рублей.