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В тульских Горелках загорелось поле

В тульских Горелках загорелось поле

Пожар растянулся примерно на километр.

Как сообщает корреспондент Myslo, вечером 27 марта в Зареченском округе, рядом с пос. Горелки, загорелось поле вблизи жилых домов. Длина пожара по фронту – порядка километра. Пожарных вызвали местные жители, обеспокоенные тем, что огонь может перекинуться на жилые дома.

Между горящим полем и частными домами находится грунтовая дорога шириной около четырёх метров. На момент публикации на месте происшествия работает один пожарный расчёт, огнеборцы вели тушение как с помощью воды, так и подручными средствами.

Напомним, за пал травы предусмотрена административная ответственность: для граждан – штраф от 2000 до 3000 рублей, для должностных лиц – до 15000 рублей, для юридических лиц – до 200 тысяч рублей. При введении особого противопожарного режима суммы штрафов вырастут вдвое. За март сотрудниками регионального ГУ МЧС России составлено больше 200 протоколов на общую сумму свыше 300 тысяч рублей.

Галерея
Горит трава в Горелках, Фото: 1
Горит трава в Горелках, Фото: 2
Горит трава в Горелках, Фото: 3
Горит трава в Горелках, Фото: 4
Горит трава в Горелках, Фото: 5
Горит трава в Горелках, Фото: 6
Горит трава в Горелках, Фото: 7
Горит трава в Горелках, Фото: 8
Горит трава в Горелках, Фото: 9
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 20:20 +2
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ТулаГорелкиЗареченский район

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