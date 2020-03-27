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Тульский кожвендиспансер и Центр по профилактике СПИД делают тесты на коронавирус

Тульский кожвендиспансер и Центр по профилактике СПИД делают тесты на коронавирус

В медучреждениях находятся 2000 тест-систем для проведения исследований. Их запасы регулярно пополняются.

Теперь анализы на коронавирус для жителей, прибывших из других стран и имеющих симптомы ОРВИ, направляются в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии по Тульской области. Кроме того, тестированию подлежат лица, контактировавшие с пациентами, у которых установлено подозрение на коронавирус, а также пациенты с внебольничной пневмонией.

Необходимые пробы забираются медицинскими работниками на дому или по месту лечения госпитализированных. Анализы туляков, прибывших из-за границы и, но не имеющих симптомов заболевания, направляют в лабораторию областного клинического кожно-венерологического диспансера и центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. Забор анализов также проводится на дому.

Это позволяет вдвое увеличить производительность лабораторий для проведения исследований на коронавирус – с 200 до 400 исследований в день и ускорить получение результатов исследования для туляков, находящихся на самоизоляции.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области ежедневно проверяет наличие тест-систем для исследований. Сегодня в резерве тесты для 2000 исследований. Запасы пополняются еженедельно.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:28 +7
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