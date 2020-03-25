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Житель Новомосковска решил не идти служить в армию и попал под следствие
Изображение Amber Clay с сайта Pixabay

Житель Новомосковска решил не идти служить в армию и попал под следствие

Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

В Новомосковске следователи возбудили уголовное дело в отношении местного 21-летнего жителя. Мужчине вменяется уклонение от призыва на военную службу.
 
«По версии следствия, в период призывной кампании 2019 года подозреваемый, не желая исполнять воинскую обязанность и защищать Отечество, без уважительных причин не явился по врученным ему повесткам», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.
 
Мужчину лично уведомляли о необходимости явки и при этом он не имел каких-либо законных оснований для освобождения, или получения отсрочки от прохождения службы.
 
Сейчас по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Санкция ч. 1 ст. 328 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 11:32 0
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