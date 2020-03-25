Число заболевших коронавирусом в Тульской области увеличилось до семи

Всего за сутки в России стало известно о 163 случаях.

Число заболевших коронавирусом в Тульской области увеличилось до 7. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

За последние сутки в России зарегистрировано 163 случая новой коронавирусной инфекции в 20 регионах. Больше всего заболевших за указанный период — в Москве.

Москва — 120

Московская область — 6

Республика Крым — 6

Псковская область — 4

Краснодарский край — 4

Оренбургская область — 3

Республика Саха (Якутия) — 3

Тульская область — 2

Республика Коми — 2

Кабардино-Балкарская Республика — 2

Пермский край — 2

Брянская область — 1

Архангельская область -1

Калининградская область — 1

Ставропольский край — 1

Ростовская область — 1

Республика Башкортостан — 1

Нижегородская область — 1

Пензенская область — 1

Челябинская область — 1

Как сообщается на сайте Роспотребнадзора, по данным эпидемиологического расследования установлено, что в последние две недели граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах.

Определен круг лиц, с которыми они контактировали. Ведется работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение.

Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 658 случаев коронавирусной инфекции.

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