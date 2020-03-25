Число заболевших коронавирусом в Тульской области увеличилось до семи
Всего за сутки в России стало известно о 163 случаях.
Число заболевших коронавирусом в Тульской области увеличилось до 7. Об этом сообщает Роспотребнадзор.
За последние сутки в России зарегистрировано 163 случая новой коронавирусной инфекции в 20 регионах. Больше всего заболевших за указанный период — в Москве.
- Москва — 120
- Московская область — 6
- Республика Крым — 6
- Псковская область — 4
- Краснодарский край — 4
- Оренбургская область — 3
- Республика Саха (Якутия) — 3
- Тульская область — 2
- Республика Коми — 2
- Кабардино-Балкарская Республика — 2
- Пермский край — 2
- Брянская область — 1
- Архангельская область -1
- Калининградская область — 1
- Ставропольский край — 1
- Ростовская область — 1
- Республика Башкортостан — 1
- Нижегородская область — 1
- Пензенская область — 1
- Челябинская область — 1
Как сообщается на сайте Роспотребнадзора, по данным эпидемиологического расследования установлено, что в последние две недели граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах.
Определен круг лиц, с которыми они контактировали. Ведется работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение.
Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 658 случаев коронавирусной инфекции.
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