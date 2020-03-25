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Число заболевших коронавирусом в Тульской области увеличилось до семи

Число заболевших коронавирусом в Тульской области увеличилось до семи

Всего за сутки в России стало известно о 163 случаях.

Число заболевших коронавирусом в Тульской области увеличилось до 7. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

За последние сутки в России зарегистрировано 163 случая новой коронавирусной инфекции в 20 регионах. Больше всего заболевших за указанный период — в Москве.

  • Москва — 120
  • Московская область — 6
  • Республика Крым — 6
  • Псковская область — 4
  • Краснодарский край — 4
  • Оренбургская область — 3
  • Республика Саха (Якутия) — 3
  • Тульская область — 2
  • Республика Коми — 2
  • Кабардино-Балкарская Республика — 2
  • Пермский край — 2
  • Брянская область — 1
  • Архангельская область -1
  • Калининградская область — 1
  • Ставропольский край — 1
  • Ростовская область — 1
  • Республика Башкортостан — 1
  • Нижегородская область — 1
  • Пензенская область — 1
  • Челябинская область — 1

Как сообщается на сайте Роспотребнадзора, по данным эпидемиологического расследования установлено, что в последние две недели граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах.

Определен круг лиц, с которыми они контактировали. Ведется работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение.

Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 658 случаев коронавирусной инфекции.

Подробнее читайте здесь.

Сюжет: Коронавирус
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