новости
новости
Регистрация
В компании «Тулземпроект» прошли обыски

В компании «Тулземпроект» прошли обыски

По предварительным данным, они связаны с уголовным делом о хищении федеральной собственности.

Как стало известно Myslo, в офисе ООО «Тулземпроект», основной вид деятельности которого – оказание кадастровых услуг, оценка и оформление недвижимости, прошли обыски.

Оперативные мероприятия могут быть связаны с хищениями земельных участков, находящихся в федеральной собственности. Уголовное дело по соответствующей статье будет возбуждено в ближайшее время.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:00 +2
Другие статьи по темам
Событие
обыскиуголовное делооперативные мероприятияООО Тулземпроект
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В тульском Заречье нашли взрывоопасный арсенал времён ВОВ
В тульском Заречье нашли взрывоопасный арсенал времён ВОВ
Алексей Дюмин о нерабочей неделе: «Цель – свести к минимуму перемещения и контакты жителей»
Алексей Дюмин о нерабочей неделе: «Цель – свести к минимуму перемещения и контакты жителей»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.