В компании «Тулземпроект» прошли обыски

По предварительным данным, они связаны с уголовным делом о хищении федеральной собственности.

Как стало известно Myslo, в офисе ООО «Тулземпроект», основной вид деятельности которого – оказание кадастровых услуг, оценка и оформление недвижимости, прошли обыски.

Оперативные мероприятия могут быть связаны с хищениями земельных участков, находящихся в федеральной собственности. Уголовное дело по соответствующей статье будет возбуждено в ближайшее время.