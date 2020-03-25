В тульском Заречье нашли взрывоопасный арсенал времён ВОВ

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Все боеприпасы были обезврежены специалистами МЧС.

Сотрудники группы выполнения специальных работ областной поисково-спасательной службы регионального Управления противопожарной службы провели работы по обезвреживанию боеприпасов времён Великой Отечественной войны.

Две минометные мины калибром 82 мм были найдены местными жителями в деревне Саватеевка Плавского района. А в Туле, на ул. Октябрьской, обнаружился целый арсенал – граната РГД-33, два артиллерийских снаряда калибром 30 мм и минометная мина.

Если вы обнаружили взрывное устройство, гранату или снаряд, соблюдайте меры предосторожности:

не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету,

немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения,

не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку,

запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета,

дождитесь прибытия оперативных служб.