Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области
В тульском Заречье нашли взрывоопасный арсенал времён ВОВ
Все боеприпасы были обезврежены специалистами МЧС.
Сотрудники группы выполнения специальных работ областной поисково-спасательной службы регионального Управления противопожарной службы провели работы по обезвреживанию боеприпасов времён Великой Отечественной войны.
Две минометные мины калибром 82 мм были найдены местными жителями в деревне Саватеевка Плавского района. А в Туле, на ул. Октябрьской, обнаружился целый арсенал – граната РГД-33, два артиллерийских снаряда калибром 30 мм и минометная мина.
Если вы обнаружили взрывное устройство, гранату или снаряд, соблюдайте меры предосторожности:
- не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету,
- немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения,
- не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку,
- запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета,
- дождитесь прибытия оперативных служб.
При возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий немедленно звоните в Единую службу спасения по телефонам 01 или 112.
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