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В тульском Заречье нашли взрывоопасный арсенал времён ВОВ
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

В тульском Заречье нашли взрывоопасный арсенал времён ВОВ

Все боеприпасы были обезврежены специалистами МЧС.

Сотрудники группы выполнения специальных работ областной поисково-спасательной службы регионального Управления противопожарной службы провели работы по обезвреживанию боеприпасов времён Великой Отечественной войны.

Две минометные мины калибром 82 мм были найдены местными жителями в деревне Саватеевка Плавского района. А в Туле, на ул. Октябрьской, обнаружился целый арсенал – граната РГД-33, два артиллерийских снаряда калибром 30 мм и минометная мина.

Если вы обнаружили взрывное устройство, гранату или снаряд, соблюдайте меры предосторожности:

  • не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету,
  • немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения,
  • не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку,
  • запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета,
  • дождитесь прибытия оперативных служб.

При возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий немедленно звоните в Единую службу спасения по телефонам 01 или 112.

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Автор: Леонид Почекин
вчера, в 21:21 +2
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ТулаПлавский район

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