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Алексей Дюмин о нерабочей неделе: «Цель – свести к минимуму перемещения и контакты жителей»

Алексей Дюмин о нерабочей неделе: «Цель – свести к минимуму перемещения и контакты жителей»

Глава региона провел заседание оперативной группы по предупреждению завоза и распространения коронавируса в регионе.

Алексей Дюмин отметил, что сегодня в своем обращении Владимир Путин обозначил ключевой приоритет – снизить риски, защитить здоровье людей. Следующая неделя объявлена нерабочей. Выходные продлятся с 28 марта по 5 апреля включительно.

«Это вынужденная мера и неукоснительное требование. Цель –свести к минимуму перемещения и контакты жителей. Прошу отнестись к этому со всей ответственностью. Ограничения затронут всех, кроме предприятий, которые обеспечивают функционирование систем жизнедеятельности региона. А также промышленных предприятий, производственный цикл которых не может быть остановлен», – обратился Алексей Дюмин ко всем работодателям региона.

Губернатор подчеркнул, что Владимир Путин предложил ряд конкретных мер поддержки уязвимых категорий граждан, семей с детьми, ветеранов, тех, кому грозит потеря работы. Алексей Дюмин поручил зампреду регионального правительства Ольге Гремяковой до 27 марта проработать механизмы реализации этих мер в Тульской области.

Отдельный блок мер, предложенных Президентом, направлен на поддержку малого и среднего бизнеса. В том числе речь идет об отсрочке по налогам и выплатам банковских кредитов на ближайшие 6 месяцев. Также на полгода вводится мораторий на подачу кредиторами заявлений о банкротстве компаний и взыскании с них долгов. В 2 раза предложено снизить размер страховых взносов. Глава региона поставил своему первому заместителю Вячеславу Федорищеву задачу в самое ближайшее время проработать механизмы реализации предложенных мер и координации этой работы. Кроме того, коммерческие банки должны будут предусмотреть каникулы по потребительским и ипотечным кредитам для граждан.

Председатель областного правительства Валерий Шерин доложил о введении на региональном уровне дополнительных ограничений с учетом оперативной обстановки и рекомендаций федерального центра.

«Уважаемые коллеги и жители области! В своем обращении Президент подчеркнул, что все принимаемые меры дадут результат, только если мы проявим сплоченность. Если государство, общество, граждане будут действовать вместе. Каждый из нас должен понимать свою меру ответственности», – сказал Алексей Дюмин.

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