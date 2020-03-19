В Одоеве школьный бухгалтер оплатила чужими деньгами свои пластиковые окна

Суд признал женщину виновной в мошенничестве и приговорил к штрафу на сумму 105 тысяч рублей.

В Одоевским районном суде рассмотрено уголовное дело по обвинению бухгалтера одной из местных школ в совершении мошенничества с использованием служебного положения.

Уточняется, что в мае 2016 года женщина сформировала подложное платежное поручение о перечислении из муниципального бюджета на счет индивидуального предпринимателя 5400 рублей.

Эти деньги предназначались для оплаты пластиковых окон, установленных в квартире женщины. Подсудимая полностью признала вину, раскаялась и возместила причиненный ущерб. Суд приговорил её к штрафу на сумму 105 тысяч рублей.