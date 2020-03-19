Какие дома Тулы будут обесточены 20 марта

С 9.00 до 17.00 будет отключена электроэнергия по следующим адресам:

пр-т Ленина, 27-в, 25, 29, 27, 31,

пер. Бухоновский, 3, 5, 10, 11, 23, 8,

ул. Кирова, 144-156 (чётн.), 115-131 (нечётн.),

ул. Декабристов, 41-75 (нечётн.), 54-108 (чётн.),

ул. Патронная, 31-69 (нечётн.), 32-64 (чётн.),

ул. Марата, 156,

п. Горелки: ул. Ключевая, 3-47 (нечётн.),

ул. Мелиховская, 3-17 (нечётн.), 18-28 (чётн.), 4,

ул. Серпуховская, 2-28 (чётн.), 23-37 (нечётн.),

ул. Энтузиастов, 2-26 (чётн.), 1-а-11 (нечётн.),

3-й Горельский пр-д, 9, 11, 3, 3-а, 17,

Мясново: ул. Профсоюзная, 1, 2, 2-а, 3, 4,

ул. Привокзальная, 5, 7, 9, 18, 20, 24, 26, 28, 32,

ул. Н. Краснослободская, 10-а, 10-26 (чётн.), 25, 27,

п. Михалково: 1-й Лихвинский пр-д, 8-48 (чётн.), 3-33 (нечётн.),

п. Косая Гора: ул. Прогресс, 39-57 (нечётн.), 38-70 (чётн.),

ул. Школьная, 1-12,

п. 1-й Западный: ул. Д. Бедного, 5-20,

ул. Чехова, 25-32.