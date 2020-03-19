новости
новости
Регистрация
Какие дома Тулы будут обесточены 20 марта

Какие дома Тулы будут обесточены 20 марта

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

С 9.00 до 17.00 будет отключена электроэнергия по следующим адресам:

  • пр-т Ленина, 27-в, 25, 29, 27, 31,
  • пер. Бухоновский, 3, 5, 10, 11, 23, 8,
  • ул. Кирова, 144-156 (чётн.), 115-131 (нечётн.),
  • ул. Декабристов, 41-75 (нечётн.), 54-108 (чётн.),
  • ул. Патронная, 31-69 (нечётн.), 32-64 (чётн.),
  • ул. Марата, 156,
  • п. Горелки: ул. Ключевая, 3-47 (нечётн.),
  • ул. Мелиховская, 3-17 (нечётн.), 18-28 (чётн.), 4,
  • ул. Серпуховская, 2-28 (чётн.), 23-37 (нечётн.),
  • ул. Энтузиастов, 2-26 (чётн.), 1-а-11 (нечётн.),
  • 3-й Горельский пр-д, 9, 11, 3, 3-а, 17,
  • Мясново: ул. Профсоюзная, 1, 2, 2-а, 3, 4,
  • ул. Привокзальная, 5, 7, 9, 18, 20, 24, 26, 28, 32,
  • ул. Н. Краснослободская, 10-а, 10-26 (чётн.), 25, 27,
  • п. Михалково: 1-й Лихвинский пр-д, 8-48 (чётн.), 3-33 (нечётн.),
  • п. Косая Гора: ул. Прогресс, 39-57 (нечётн.), 38-70 (чётн.),
  • ул. Школьная, 1-12,
  • п. 1-й Западный: ул. Д. Бедного, 5-20,
  • ул. Чехова, 25-32.
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Леонид Почекин
вчера, в 21:47 +3
Другие статьи по темам
Событие
отключение светаотключение электроэнергиигде отключат светплановые отключения электричествагде в Туле отключат свет
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Одоеве школьный бухгалтер оплатила чужими деньгами свои пластиковые окна
В Одоеве школьный бухгалтер оплатила чужими деньгами свои пластиковые окна
В Тульской области почти на 15% сократилось число уличных преступлений
В Тульской области почти на 15% сократилось число уличных преступлений
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.