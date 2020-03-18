На Косой Горе в Туле пожар уничтожил дачу
На месте происшествия работали два расчета огнеборцев.
Утром 18 марта в СНТ «Металлург-3», который находится на Косой Горе в Туле, загорелся дачный дом. Огонь полностью уничтожил постройку.
По предварительной информации, хозяин дачи приходил в нее сегодня утром. Через некоторое время после его ухода и начался пожар.
Пострадавших в результате происшествия нет. Причину возгорания предстоит установить специалистам.
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