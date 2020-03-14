Момент ДТП с машиной каршеринга на ул. Кирова в Туле попал на видео

Фото пользователя Lexus650.

Ранее Myslo писал о серьезном ДТП, которое случилось днем 14 марта в Туле на пересечении улиц Патронной и Кирова. На перекрестке столкнулись Ford Focus и автомобиль каршеринга Volkswagen Polo. В аварии пострадала маленькая пассажирка Ford. Сейчас она находится в больнице.

Момент происшествия попал на запись видеорегистратора. Видео с редакцией Myslo поделился наш читатель.