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Момент ДТП с машиной каршеринга на ул. Кирова в Туле попал на видео
Фото пользователя Lexus650.

Момент ДТП с машиной каршеринга на ул. Кирова в Туле попал на видео

Напомним, в аварии пострадал ребенок.

Ранее Myslo писал о серьезном ДТП, которое случилось днем 14 марта в Туле на пересечении улиц Патронной и Кирова. На перекрестке столкнулись Ford Focus и автомобиль каршеринга Volkswagen Polo. В аварии пострадала маленькая пассажирка Ford. Сейчас она находится в больнице.

Момент происшествия попал на запись видеорегистратора. Видео с редакцией Myslo поделился наш читатель.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 18:10 +10
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