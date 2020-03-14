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Туляков предупреждают о резком похолодании, снеге и сильном ветре

Туляков предупреждают о резком похолодании, снеге и сильном ветре

Также Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой быть осторожными на дороге.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие несколько часов в регионе усилится северо-западный ветер до 13- 18 м/с. Такая погода сохранится до утра.

Ночью резко похолодает до -6°С. Ожидается снег и гололедица.

Тульская Госавтоинспекция обращается к автомобилистам и настоятельно рекомендует соблюдать ПДД, избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к аварии.

Особо опасными для автолюбителей станут дороги вне населенных пунктов. Также повышенное внимание необходимо в местах возможного появления пешеходов: перед пешеходными переходами, остановками общественного транспорта и перекрестками.

Во избежание дорожно-транспортных происшествий в условиях снегопада строго соблюдайте скоростной режим.

Экипажи ДПС ГИБДД Тульской области, находящиеся на маршруте патрулирования, готовы в любой момент оказать помощь участникам дорожного движения, попавшим в аварийную ситуацию. Телефоны дежурной части: 32−32−54, 32−32−53.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:17 +4
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