Кадр из видео.
В Щекино неадекватный мужчина разгромил витрины в аптеке: видео
Сейчас причины его поступка выясняют полицейские.
Днем 11 марта в Щёкино на улице Юбилейной неадекватный мужчина молотком разгромил витрины в аптеке. Очевидцы сняли происшествие на камеру мобильного.
Хулигана на месте преступления застали сотрудники полиции. В объяснении полицейским мужчина заявил, что он инвалид, а сотрудники аптеки отняли у него 2000 рублей.
Видео из группы «ВКонтакте» «Подслушано Щёкино».
Как сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области, мужчина доставлен в отдел полиции для разбирательства. Выясняются мотивы его деяния и другие детали случившегося.
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