В Щекино неадекватный мужчина разгромил витрины в аптеке: видео

Кадр из видео.

Сейчас причины его поступка выясняют полицейские.

Днем 11 марта в Щёкино на улице Юбилейной неадекватный мужчина молотком разгромил витрины в аптеке. Очевидцы сняли происшествие на камеру мобильного.

Хулигана на месте преступления застали сотрудники полиции. В объяснении полицейским мужчина заявил, что он инвалид, а сотрудники аптеки отняли у него 2000 рублей.



Видео из группы «ВКонтакте» «Подслушано Щёкино».

Как сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области, мужчина доставлен в отдел полиции для разбирательства. Выясняются мотивы его деяния и другие детали случившегося.