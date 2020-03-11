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В Щекино неадекватный мужчина разгромил витрины в аптеке: видео
Кадр из видео.

В Щекино неадекватный мужчина разгромил витрины в аптеке: видео

Сейчас причины его поступка выясняют полицейские.

Днем 11 марта в Щёкино на улице Юбилейной неадекватный мужчина молотком разгромил витрины в аптеке. Очевидцы сняли происшествие на камеру мобильного.

Хулигана на месте преступления застали сотрудники полиции. В объяснении полицейским мужчина заявил, что он инвалид, а сотрудники аптеки отняли у него 2000 рублей.


Видео из группы «ВКонтакте» «Подслушано Щёкино».

Как сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области, мужчина доставлен в отдел полиции для разбирательства. Выясняются мотивы его деяния и другие детали случившегося.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:53 +3
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