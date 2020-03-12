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Летняя кухня, обман и боеприпасы: суд вынес приговор налоговому инспектору за три преступления
Фото из архива Myslo.

Летняя кухня, обман и боеприпасы: суд вынес приговор налоговому инспектору за три преступления

Заседание суда состоялось 11 марта в Щекино.

Щекинский районный суд назначил наказание — штраф 350 тысяч рублей –  бывшему главному государственному налоговому инспектору отдела оперативного контроля Межрайонной ИФНС России № 5 и лишил его права занимать должности на государственной службе за совершение трех преступлений.

Сидоркин Д. В. осужден за совершение преступлений:

  • ч. 1 ст. 286 УК РФ (совершение должным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, организаций, охраняемых законом интересов общества и государства),
  • ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество с использованием служебного положения),
  • ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение боеприпасов).

По версии следствия, налоговик потребовал от одного из предпринимателей скидку на строительство летней кухни на территории своего домовладения. В противном случае он грозил привлечь предпринимателя к административной ответственности. Выгода для налоговика составила 200 тыс. рублей.

Также он обвинялся в том, что ввел гражданина в заблуждение относительно действительного размера налоговой задолженности. Налоговик сообщил, что у его супруги недоимка по налогам составляет более 1 000 000 рублей, и пообещал снизить эту сумму до 222 000 рублей, но не просто так, а за вознаграждение — 150 000 рублей. Потерпевший согласился.
 
8 декабря 2019 года при передаче денег налоговика задержали сотрудники УФСБ по Тульской области. Во время проведения обыска в доме налоговика были обнаружены патроны. Это добавило к обвинению еще одну статью — 222 ч. 1 УК РФ.
 
Приговором суда Сидоркину Д. В. назначено наказание:
  • по ч. 1 ст. 286 УК РФ — в виде штрафа в размере 70 000 рублей, с назначением на основании ч. 3 ст. 47 УК РФ дополнительного наказания в виде лишения права занимать должности на государственной службе, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций в государственных органах, сроком на 3 года;
  • по ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159 УК РФ — в виде штрафа в размере 300 000 рублей, с назначением на основании ст. 48 УК РФ дополнительного наказания в виде лишения классного чина советника государственной гражданской службы Российской Федерации 3 класса;
  • по ч. 1 ст. 222 УК РФ — в виде ограничения свободы на срок 2 года.

По совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно Сидоркину Д. В. назначено наказание в виде штрафа в размере 350 000 рублей с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций в государственных органах, сроком на 3 года, классного чина советника государственной гражданской службы Российской Федерации 3 класса и ограничения свободы на срок 2 года.

Приговором суда Сидоркину Д. В. в период отбывания наказания в виде ограничения свободы установлены ограничения.

Приговор в законную силу не вступил, подсудимый находится под домашним арестом.

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 17:56 0
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Место
ЩекиноТульская область

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