Летняя кухня, обман и боеприпасы: суд вынес приговор налоговому инспектору за три преступления
Заседание суда состоялось 11 марта в Щекино.
Щекинский районный суд назначил наказание — штраф 350 тысяч рублей – бывшему главному государственному налоговому инспектору отдела оперативного контроля Межрайонной ИФНС России № 5 и лишил его права занимать должности на государственной службе за совершение трех преступлений.
- ч. 1 ст. 286 УК РФ (совершение должным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, организаций, охраняемых законом интересов общества и государства),
- ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество с использованием служебного положения),
- ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение боеприпасов).
По версии следствия, налоговик потребовал от одного из предпринимателей скидку на строительство летней кухни на территории своего домовладения. В противном случае он грозил привлечь предпринимателя к административной ответственности. Выгода для налоговика составила 200 тыс. рублей.
- по ч. 1 ст. 286 УК РФ — в виде штрафа в размере 70 000 рублей, с назначением на основании ч. 3 ст. 47 УК РФ дополнительного наказания в виде лишения права занимать должности на государственной службе, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций в государственных органах, сроком на 3 года;
- по ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159 УК РФ — в виде штрафа в размере 300 000 рублей, с назначением на основании ст. 48 УК РФ дополнительного наказания в виде лишения классного чина советника государственной гражданской службы Российской Федерации 3 класса;
- по ч. 1 ст. 222 УК РФ — в виде ограничения свободы на срок 2 года.
По совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно
Приговором суда
Приговор в законную силу не вступил, подсудимый находится под домашним арестом.