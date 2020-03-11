Житель Алексина пытался украсть из аптеки деньги, витамины и презервативы
А еще молодой человек хотел стащить препарат для лечения никотиновой зависимости.
В Алексине произошло необычное происшествие. Ночью злоумышленник пытался обокрасть одну из городских аптек. Злодей пробрался в помещение, подобрав ключ к замку.
Добычей вора стали 89 тысяч рублей, хранившиеся в сейфе. Также из торгового зала злоумышленник украл витамины, препарат для лечения никотиновой зависимости и упаковки презервативов.
– За время пребывания похитителя в аптеке сработала сигнализация, на место происшествия прибыли сотрудники частной охранной организации и полицейские, — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
Следственно-оперативная группа межмуниципального отдела МВД России «Алексинский» застала подозреваемого на месте происшествия. Им оказался 19-летний парень, проживающий в том же доме, где расположена аптека.
У молодого человека обнаружено и изъято похищенное. В полиции выясняют все детали совершённого подозреваемым покушения на кражу.