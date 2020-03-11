Завод по переработке птичьего помета стал причиной вони в Новомосковске

Вечером 10 марта в Тульскую региональную общественную организацию «Экологическая защита» стали поступать многочисленные обращения от жителей Новомосковска. Люди жаловались на сильный тошнотворный органический запах, накрывший город. Аналогичные звонки поступали и в ЕДДС.

Председатель ТРОО «Экологическая защита» Вадим Баранов и начальник управления обеспечения безопасности ГО и ЧС МО г. Новомосковск Александр Быков оперативно выехали для поиска источника неприятного запаха.

Около 23 часов источник запахов был обнаружен в поселке Ширинский на территории ЗАО «Краснобор», где производят мясо индейки.

В присутствии исполнительного директора предприятия, начальника службы безопасности и инженера были осмотрены территория птицефабрики и расположенный на ней завод по переработке подстилки для птиц (сушка помета). Выяснилось, что источником неприятного запаха явились трубы этого завода. Процесс переработки был принудительно приостановлен.

Сегодня утром «Экологическая защита» направила письма руководителю Приокского межрегионального управления Росприроднадзора и министру природных ресурсов и экологии Тульской области с просьбой оперативного принятия решения по данному вопросу.