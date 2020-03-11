Узловчанин украл сумку с деньгами из дома парализованной пенсионерки
За женщиной ухаживали соседи и соцслужбы, поэтому она не закрывала дверь в квартиру.
В полицию обратилась 77-летняя парализованная женщина, которая рассказала, что из ее квартиры пропала сумка золотыми украшениями и документами, а также крупная сумма, которая осталась после продажи жилья умершего сына.
Со слов женщины, ее квартира не запиралась, так как из-за болезни пенсионерка не могла двигаться и к ней приходили работники социальных служб и соседи.
Сотрудники Узловской полиции проверили всех заходивших в квартиру к женщине за долгое время до пропажи. Одним из подозреваемых оказался 36-летний друг скончавшегося сына потерпевшей — мужчина заходил в квартиру и мог забрать сумку.
Дальнейшая проверка подтвердила эту версию. Предположительно, подозреваемый забрал сумку, но при этом не знал, что именно находится в ней.
Похищенное обнаружили и изъяли. В полиции возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Кража». В рамках расследования устанавливаются все детали преступления, в том числе мотивы хищения.