Узловчанин украл сумку с деньгами из дома парализованной пенсионерки

Фото из архива Myslo.

За женщиной ухаживали соседи и соцслужбы, поэтому она не закрывала дверь в квартиру.

В полицию обратилась 77-летняя парализованная женщина, которая рассказала, что из ее квартиры пропала сумка золотыми украшениями и документами, а также крупная сумма, которая осталась после продажи жилья умершего сына.

Со слов женщины, ее квартира не запиралась, так как из-за болезни пенсионерка не могла двигаться и к ней приходили работники социальных служб и соседи.

Сотрудники Узловской полиции проверили всех заходивших в квартиру к женщине за долгое время до пропажи. Одним из подозреваемых оказался 36-летний друг скончавшегося сына потерпевшей — мужчина заходил в квартиру и мог забрать сумку.

Дальнейшая проверка подтвердила эту версию. Предположительно, подозреваемый забрал сумку, но при этом не знал, что именно находится в ней.

Похищенное обнаружили и изъяли. В полиции возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Кража». В рамках расследования устанавливаются все детали преступления, в том числе мотивы хищения.