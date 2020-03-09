В ДТП на Восточном обводе в Туле пострадали два человека: фоторепортаж и видео

Авария произошла днем 9 марта. На перекрестке не работает светофор.

Как сообщает корреспондент Myslo с места происшествия, днем 9 марта на Восточном обводе в районе поворота на строительный гипермаркет произошла авария с участием трех легковых автомобилей: «Фольксваген Гольф», «Шевроле Кобальт» и «Рено Сандеро».

По словам участников ДТП, «Шевроле» выезжал со стороны гипермаркета с прилегающей территории, а «Фольксваген» двигался со стороны Рязанской улицы в сторону Криволучья. Предположительно, «Шевроле» не пропустил «Гольф», из-за чего произошло ДТП. От удара «Кобальт» изменил траекторию движения и столкнулся с «Рено».

В момент ДТП светофор на перекрестке не работал.

В результате аварии госпитализированы водители «Шевроле» и «Фольксвагена» с подозрением на сотрясение головного мозга.

На момент публикации новости на месте работают сотрудники МЧС и ГИБДД. Из-за происшествия собралась незначительная пробка.

Окончательную причину ДТП предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.