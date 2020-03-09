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В ДТП на Восточном обводе в Туле пострадали два человека: фоторепортаж и видео

В ДТП на Восточном обводе в Туле пострадали два человека: фоторепортаж и видео

Авария произошла днем 9 марта. На перекрестке не работает светофор.

Как сообщает корреспондент Myslo с места происшествия, днем 9 марта на Восточном обводе в районе поворота на строительный гипермаркет произошла авария с участием трех легковых автомобилей: «Фольксваген Гольф», «Шевроле Кобальт» и «Рено Сандеро».

По словам участников ДТП, «Шевроле» выезжал со стороны гипермаркета с прилегающей территории, а «Фольксваген» двигался со стороны Рязанской улицы в сторону Криволучья. Предположительно, «Шевроле» не пропустил «Гольф», из-за чего произошло ДТП. От удара «Кобальт» изменил траекторию движения и столкнулся с «Рено».

В момент ДТП светофор на перекрестке не работал.

В результате аварии госпитализированы водители «Шевроле» и «Фольксвагена» с подозрением на сотрясение головного мозга.

На момент публикации новости на месте работают сотрудники МЧС и ГИБДД. Из-за происшествия собралась незначительная пробка.

Окончательную причину ДТП предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

 

 

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ДТП Восточный обвод 9.03.20, Фото: 1
ДТП Восточный обвод 9.03.20, Фото: 2
ДТП Восточный обвод 9.03.20, Фото: 3
ДТП Восточный обвод 9.03.20, Фото: 4
ДТП Восточный обвод 9.03.20, Фото: 5
ДТП Восточный обвод 9.03.20, Фото: 6
ДТП Восточный обвод 9.03.20, Фото: 7
ДТП Восточный обвод 9.03.20, Фото: 8
ДТП Восточный обвод 9.03.20, Фото: 9
ДТП Восточный обвод 9.03.20, Фото: 10
ДТП Восточный обвод 9.03.20, Фото: 11
ДТП Восточный обвод 9.03.20, Фото: 12
ДТП Восточный обвод 9.03.20, Фото: 13
ДТП Восточный обвод 9.03.20, Фото: 14
ДТП Восточный обвод 9.03.20, Фото: 15
ДТП Восточный обвод 9.03.20, Фото: 16
ДТП Восточный обвод 9.03.20, Фото: 17
ДТП Восточный обвод 9.03.20, Фото: 18
ДТП Восточный обвод 9.03.20, Фото: 19
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Фотограф: Сергей Стариков
9 марта, в 13:51 +9
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