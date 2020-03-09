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Разыскиваются очевидцы массового ДТП на М2 в районе поворота на Барсуки

Разыскиваются очевидцы массового ДТП на М2 в районе поворота на Барсуки

Авария, в которой пострадали четыре человека, произошла вечером 29 февраля на 182 км трассы «Крым».

Объявление в группу Myslo.ru | Происшествия в Туле прислал читатель.

«Ищу свидетелей ДТП 29.02.2020 „Киа Спектра“ синего цвета, ВАЗ 2109 красного цвета и „КИА Соренто“ на Тульской объездной, 182 км, поворот на Барсуки, или мост перед поворотом на Барсуки. Нужно видео с регистратора или свидетели. Звонить по номеру 89616236676. Вознаграждение и конфендициальность гарантирую».

 

Напомним, вечером 29 февраля на 182 км трассы М-2 «Крым» в Туле (неподалеку от поворота на Барсуки) произошло столкновение автомобилей ВАЗ-2109 и «Киа Спектра». 

По предварительной информации, водитель «Киа» совершил выезд на полосу встречного движения и врезался в ВАЗ. Уходя от столкновения также незначительные повреждения получил автомобиль «Киа Соренто», который в итоге врезался в бетонное ограждение моста. В результате ДТП пострадали четыре человека.

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В ДТП на М-2 в Туле пострадали четыре человека, Фото: 1
В ДТП на М-2 в Туле пострадали четыре человека, Фото: 2
В ДТП на М-2 в Туле пострадали четыре человека, Фото: 3
В ДТП на М-2 в Туле пострадали четыре человека, Фото: 4
В ДТП на М-2 в Туле пострадали четыре человека, Фото: 5
В ДТП на М-2 в Туле пострадали четыре человека, Фото: 6
В ДТП на М-2 в Туле пострадали четыре человека, Фото: 7
В ДТП на М-2 в Туле пострадали четыре человека, Фото: 8
В ДТП на М-2 в Туле пострадали четыре человека, Фото: 9
В ДТП на М-2 в Туле пострадали четыре человека, Фото: 10
В ДТП на М-2 в Туле пострадали четыре человека, Фото: 11
В ДТП на М-2 в Туле пострадали четыре человека, Фото: 12
В ДТП на М-2 в Туле пострадали четыре человека, Фото: 13
В ДТП на М-2 в Туле пострадали четыре человека, Фото: 14
В ДТП на М-2 в Туле пострадали четыре человека, Фото: 15
В ДТП на М-2 в Туле пострадали четыре человека, Фото: 16
В ДТП на М-2 в Туле пострадали четыре человека, Фото: 17
В ДТП на М-2 в Туле пострадали четыре человека, Фото: 18
В ДТП на М-2 в Туле пострадали четыре человека, Фото: 19
В ДТП на М-2 в Туле пострадали четыре человека, Фото: 20
В ДТП на М-2 в Туле пострадали четыре человека, Фото: 21
В ДТП на М-2 в Туле пострадали четыре человека, Фото: 22
В ДТП на М-2 в Туле пострадали четыре человека, Фото: 23
В ДТП на М-2 в Туле пострадали четыре человека, Фото: 24
В ДТП на М-2 в Туле пострадали четыре человека, Фото: 25
В ДТП на М-2 в Туле пострадали четыре человека, Фото: 26
В ДТП на М-2 в Туле пострадали четыре человека, Фото: 27
В ДТП на М-2 в Туле пострадали четыре человека, Фото: 28
В ДТП на М-2 в Туле пострадали четыре человека, Фото: 29
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Автор: Юлия Королева
9 марта, в 13:25 +1
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