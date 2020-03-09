Разыскиваются очевидцы массового ДТП на М2 в районе поворота на Барсуки
Авария, в которой пострадали четыре человека, произошла вечером 29 февраля на 182 км трассы «Крым».
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«Ищу свидетелей ДТП
Напомним, вечером 29 февраля на 182 км трассы М-2 «Крым» в Туле (неподалеку от поворота на Барсуки) произошло столкновение автомобилей ВАЗ-2109 и «Киа Спектра».
По предварительной информации, водитель «Киа» совершил выезд на полосу встречного движения и врезался в ВАЗ. Уходя от столкновения также незначительные повреждения получил автомобиль «Киа Соренто», который в итоге врезался в бетонное ограждение моста. В результате ДТП пострадали четыре человека.