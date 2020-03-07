Злоумышленник по телефону сказал тулячке, что он не мошенник, и украл у нее 327 тысяч рублей

В Тульской области продолжают фиксироваться факты телефонного мошенничества. Только за прошедшие сутки у семи жителей региона были похищены более 600 тысяч рублей. Преступники представляются сотрудниками банка и просят потенциальную жертву назвать реквизиты пластиковой карты и коды из СМС-сообщений.

Также нередко потерпевшие, желая приобрести что-либо через сайты бесплатных объявлений переводят неизвестным лицам свои деньги или указывают данные своих банковских карт.

Удивляет тот факт, что в большинстве случаев потерпевшие знают о методах, используемых преступниками, а также способах совершения мошенничеств, и всё равно попадаются на уловки злоумышленников, подчеркивают в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Так, 52-летняя жительница Донского в ходе телефонного разговора с неизвестным абонентом, который представился ей сотрудником одного из банков, поинтересовалась, не является ли он мошенником. Однако все равно перевела ему на два телефонных номера более 327 тысяч рублей.

Полиция Тульской области ещё раз напоминает гражданам о фактах телефонного мошенничества и просит проявлять максимальную бдительность при общении с неизвестными телефонными собеседниками. Следует запомнить, что служащим банков запрещено выяснять у клиентов сведения о пластиковых картах и имеющихся счетах. Необходимо быть предельно внимательными при осуществлении различных банковских операций и при переводе денежных средств на неизвестные сотовые номера, банковские карты или расчётные счета. Не оплачивайте товары и услуги через незнакомые Интернет-сайты, не оставляете предоплату за товар приобретаемый через сайты объявлений. Будьте бдительны, не дайте себя обмануть!