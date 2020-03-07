В Туле скончался ветеран Великой Отечественной войны полковник в отставке Роман Ткач

Он ушел из жизни 7 марта 2020 года на 97-м году жизни.

Управление и личный состав Росгвардии по Тульской области выражают искренние соболезнования родным и близким в связи со смертью ветерана Великой Отечественной войны, ветерана внутренних войск МВД России, орденоносца, участника освобождения Белгорода, Харькова, Львова, в Польше — Сапдомир, Янув, Ченстохов, участника боев на Курской дуге, полковника в отставке Ткача Романа Семеновича.

Для каждого сотрудника и военнослужащего регионального Управления Росгвардии Роман Ткач останется в памяти как человек-легенда, честный и настоящий Герой.

Ткачу Роману Семеновичу было 96 лет.

Похороны ветерана состоятся 10 марта на воинском кладбище №5. О церемонии прощания и времени ее проведения будет сообщено дополнительно.

Ветеран Внутренних войск МВД России полковник в отставке Ткач Роман Семенович

родился 17 мая 1923 г. в селе Старая Мурафа Шаргородского района Винницкой области. Окончив в 1940 г. среднюю школу, Роман Семенович поступил в Киевский сельско-хозяйственный институт. Через год, летом 1941 г., добровольцем ушел в армию, попав на обучение в Тамбовское артиллерийско-оружейное техническое училище.

После полугодового курса ушел на фронт. С января по октябрь 1942 г. он, в должности командира взвода истребительно-противотанковой батареи в составе 1-го танкового корпуса 49-й танковой бригады, воевал на Брянском фронте. Затем, с октября 1942 г. по апрель 1943 г., уже в должности заместителя командира батареи, — на Калининском и Северо-Западном фронтах. В апреле 1943 г. в составе того же корпуса Роман Семенович Ткач оказался на Воронежском фронте: участвовал в боях на Курской дуге. Осенью 1943 г. с должности командира батареи Роман Семенович был переведен на должность начальника службы вооружения 100-й танковой бригады 31-го танкового корпуса в составе 1-го Украинского фронта. За полтора года он прошел всю Украину, освобождая города Белгород, Харьков, Львов, в Польше — Сапдомир, Янув, Ченстохов. В январе 1945 г. Роман Семенович был ранен и несколько месяцев находился в госпитале.

С июня 1945 г. Роман Семенович Ткач продолжил службу во Внутренних войсках. Сначала его направили в г. Костополь Ровенской области, во внутренний полк НКВД на должность начальника службы вооружения полка, затем в феврале 1946 г. перевели в Управление военного снабжения МВД Среднеазиатского округа (г. Ош Киргизской ССР) на должность начальника отдела склада.

В феврале 1949 г. Романа Семеновича направили в воинскую часть № 3335 г. Черновцы, на должность заместителя командира. Эта часть в 1954 г. была передислоцирована в Тулу, где он и прослужил до 1971 г. В 1971 г. вышел в отставку в должности начальника штаба полка. С 1991 г. Роман Семенович был председателем Совета ветеранов воинской части № 3335. Награжден орденами Отечественной войны I степени и Красной Звезды, медалями, среди которых «За боевые заслуги», «Ветеран Вооруженных Сил СССР» и другие; нагрудными знаками. Ветеран Вооруженных Сил РФ.