Аналитика: Оренбургское проклятие «Арсенала»

Фото пресс-службы "Арсенала".

Пятый раз в своей истории «Арсенал» играл в рамках чемпионата страны в Оренбурге, и пока так ни разу здесь не побеждал.

К сожалению, расколдовать ворота на местном стадионе тульской команде опять не удалось.

Игра забудется, а ляп с участием Левашова останется в памяти надолго. Начать фактически матч с такой дурацкой ситуации – конечно, это сильный удар. И уже неважно, что в Оренбурге «Арсеналу» традиционно не катит, а пропущенный гол не слишком-то должен был повлиять на план на игру. Если гости хотели уехать с победой, по-любому должны были знать, как будут взламывать гарантированно насыщенную оборону местного клуба. Так ведь, собственно, и произошло. «Оренбург» гостеприимно отдал мяч сопернику, делая ставку на контратаки, и эта тактика сработала. К перерыву «Арсенал» владел мячом 62 процента игрового времени, после окончания матча этот показатель оказался немногим меньше – 61 процент. Это достаточно внушительное преимущество, особенно для гостевой встречи, которое весьма наглядно показывает, кто кого больше боялся.

Не преуспел «Арсенал» прежде всего в позиционной атаке. Просто владеть мячом – мало. Не хватало либо завершающей острой передачи, либо хорошего прицельного удара. Собственно того, что спасало уже не раз, даже по ходу этого сезона.

А гол, ну что гол? Рано или поздно это должно было случиться, к сожалению. Одно дело откатывать назад, когда вратарь лицом к мячу, и спокойно может вынести его на другую половину, и совсем другое, когда ему без права на ошибку надо сохранить владение для своей команды, а мяч движется вдоль линии ворот. Передачу-то в этой ситуации Левашову сделали как полевому игроку, и потребовалось время, чтобы он привычно для себя попытался зафиксировать контроль над мячом и подстроиться, сделав пару шажков, чтобы вынести его в поле.

Наверное, опытный защитник как-то в этой ситуации разобрался бы, почувствовал где-то рядом набегающую «электричку» Деспотовича, а Левашов соперника проспал, и вошел в историю как соавтор курьезного гола.

Однозначно виноват вратарь, но сам гол – плод коллективных усилий. До того, как все действие этой исторической картины прикатилось к воротам, у защитников «Арсенала» было несколько возможностей не доводить до пожара, просто надежно вынести мяч в аут. Но уж слишком легко все давалось к тому моменту, наверное, просто хотелось скорее заиграть очередную не слишком-то многообещающую атаку соперника, и бежать к чужим воротам самим.

Опять же хозяева реализовали то, на что явно делали ставку. Да, Левашов. Но во втором тайме примерно так же обокрали в центре поля Бауэра, и едва не случился выход один на один с вратарем. Просто бежать пришлось уж слишком много, игрока «Оренбурга» успели догнать все, кому надо. А так ситуация очень даже напоминала тот самый эпизод на несчастливой для нас тринадцатой минуте.

Как бы то ни было, а принципиально задача, повторимся, не менялась – надо было идти вперед и пытаться забить самим. При этом «Оренбург» надежно спрятался на своей половине, и пройти такие редуты оказалось не очень-то просто. Можно было надеяться на кураж Луценко, и даже при такой строгой обороне два не момента, но моментика у него имелись. В одном случае он пробил головой после навеса с фланга; в другом ударил из-под защитника, но, к сожалению, не очень-то сильно – вратарь парировал мяч. Луценко, как любой нападающий, игрок зависимый. А у Тулы главные проблемы в этом матче случились как раз с доставкой мяча в переднюю линию.

В «Арсенале» дебютировал в стартовом составе младший Кангва, заменивший отбывающего дисквалификацию Костадинова. В общем-то, он произвел хорошее впечатление – старался, пытался успеть везде, управлять атакой, раздавал неплохие передачи на фланги. Правда, кажется, в этом матче он все же больше был сосредоточен на том, чтобы не напортачить, сделать минимум собственных ошибок. Поэтому яркого обострения, чего-то неожиданного для соперника, что могло принести успех в таком непростом матче, от него практически не исходило. Как, наверное, действовал бы Горбатенко, который может и нахраписто пойти на оборону соперника, используя свою хорошую технику владения мячом, внося некоторую панику в соперника, и побеспокоить оппонентов сильными дальними ударами. Но, наверное, для дебюта стремление постоянно перетягивать на себя одеяло в атаке было бы перебором.

Очень не хватало в этом матче дальнобойной артиллерии в стиле Горбатенко. Можно вспомнить лишь удар в первом тайме почти с линии штрафной Сергея Ткачева.

Второй тайм начался с хорошего момента у Чаушича. Сумей он его реализовать, и кто знает, как бы потом все складывалось. А так Чаушич не забил, и «Арсенал», как и в игре в Сочи, во втором тайме немного поплыл. Контроль мяча удавался все меньше, острота у чужих ворот ушла, зато позволили сопернику провести несколько опасных выпадов к своим воротам. «Оренбург» успел и в перекладину попасть, и вывести на ударную позицию Терехова, так что даже без той самой пресловутой ошибки в начале матча, хозяева на свою победу, в общем-то, наиграли.

Плюс еще в первом тайме на сцене повесили ружье в виде судейского фактора, которое рано или поздно должно было выстрелить. Павел Кукуян явно буквоедничал и дотошно выносил вердикты по любому поводу, который хотя бы с натяжкой можно было оценить на желтую карточку. Он не был предвзят, его требования были одинаковы и для одной, и для другой команды. Но когда вся оборона команды имеет по горчичнику, вероятность, что кто-то получит еще и второй, вырастает неимоверно. Получил Бауэр, причем в ситуации, которая опять же на предупреждение тянула только с натяжкой. Но не изменять ведь себе, раз уж решил карать за все.

Почти сразу же после удаления «Оренбург» забил второй раз, и судьба матча фактически была решена. В оставшееся время успел еще заработать за что-то предупреждение главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко, и выйти на поле брат-2 – Эванс Кангва. Однако, помочь уже не могло ничего. Против оренбургского заклятия «Арсенал» противоядия опять не подобрал. К сожалению, пройти любую турнирную дистанцию без поражений, нельзя. Даже если кому-то из болельщиков казалось, будто «Оренбург» – из тех команд, у которых обязательно надо выигрывать.

«Оренбург» – «Арсенал» - 2:0 (1:0)



7 марта. Оренбург. Стадион «Газовик». Судьи Павел Кукуян (Сочи), Николай Богач (Люберцы), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область).



Голы: Деспотович (14, 1:0), Деспотович (77, 2:0).



«Оренбург»: Климович, Малых, Радакович, Аюпов, Сиваков, Терехов, Мишкич, Куат (Рогич, 64), Алвеш (Черных, 85), Силла (Фамейе, 60), Деспотович.



«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Беляев, Григалава, Альварес, Бауэр, Чаушич, К.Кангва, Ткачев (Э.Кангва, 78), Лесовой (Ломовицкий, 46), Луценко.



Предупреждения: Григалава (16), Чаушич (44), Ломовицкий (50), Куат (51), Бауэр (65), Комбаров (70), Фамейе (81), Аюпов (90).



На 74-й минуте за второе предупреждение удален Бауэр.



Удары (в створ): 13 (3, 1 - перекладина) – 9 (2). Угловые: 3 – 6. Голевые моменты: 5 – 1.