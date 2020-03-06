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В тульском магазине потеряла сознание маленькая девочка без родителей

В тульском магазине потеряла сознание маленькая девочка без родителей

Ребенка забрала реанимационная бригада.

Днем 6 марта к супермаркету на пр. Ленина, 112-б прибыли реанимационная бригада и полиция. Их вызвали сотрудники магазина.
 
По словам продавцов, неизвестная женщина привела с собой и затем оставила в торговом зале ребенка 4−6 лет на вид. Через некоторое время девочка начала терять сознание, и поэтому ей вызвали скорую.
 
После осмотра медики приняли решение доставить ребенка в больницу. Сейчас все обстоятельства случившегося, в том числе личность девочки и адрес ее родителей, выясняют сотрудники полиции.
 
 
Обновлено в 17.59. Новые подробности читайте здесь.
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 16:53 +4
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