В тульском магазине потеряла сознание маленькая девочка без родителей

Днем 6 марта к супермаркету на пр. Ленина, 112-б прибыли реанимационная бригада и полиция. Их вызвали сотрудники магазина.

По словам продавцов, неизвестная женщина привела с собой и затем оставила в торговом зале ребенка 4−6 лет на вид. Через некоторое время девочка начала терять сознание, и поэтому ей вызвали скорую.

После осмотра медики приняли решение доставить ребенка в больницу. Сейчас все обстоятельства случившегося, в том числе личность девочки и адрес ее родителей, выясняют сотрудники полиции.