В тульском магазине потеряла сознание маленькая девочка без родителей
Ребенка забрала реанимационная бригада.
Днем 6 марта к супермаркету на пр. Ленина, 112-б прибыли реанимационная бригада и полиция. Их вызвали сотрудники магазина.
По словам продавцов, неизвестная женщина привела с собой и затем оставила в торговом зале ребенка 4−6 лет на вид. Через некоторое время девочка начала терять сознание, и поэтому ей вызвали скорую.
После осмотра медики приняли решение доставить ребенка в больницу. Сейчас все обстоятельства случившегося, в том числе личность девочки и адрес ее родителей, выясняют сотрудники полиции.
Обновлено в 17.59. Новые подробности читайте здесь.
Другие статьи по темам
Событие
Место