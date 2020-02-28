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В Туле открылась первая «Пятёрочка» в новой концепции

В Туле открылась первая «Пятёрочка» в новой концепции

В конце февраля новый магазин встретил покупателей на ул. Новомосковская, 21-а.

Новая концепция даже внешне отличает магазин от других универсамов «Пятёрочка»: оформление фасада выглядит свежо и необычно.

Внутри тоже всё по-новому. В дизайне интерьера использовано много натуральных материалов и интересных решений, тёплые тона и особое освещение, которое сразу создает уютную атмосферу.

Слева от входа располагается пекарня со свежим хлебом и выпечкой, которая притягивает к себе приятным ароматом.

Можно купить домой только что испеченный хлеб, пончики, слойки или перекусить тут же, в зоне с барной стойкой, где можно сварить себе зерновой кофе, выжать апельсиновый фреш, передохнуть и подзарядить гаджеты.

Значительно расширился выбор овощей и фруктов: этот отдел занимает центральное место, он первым встречает покупателей у входа и радует ассортиментом сезонной и экзотической продукции и свежей зелени.

В магазине тщательно продумана навигация: товары, которые нужны нам чаще всего (молоко, колбасные изделия, молочные продукты) расположены по периметру — можно быстро обойти весь магазин, не петляя между рядами.

Первые гости универсама сразу заметили и оценили новинку — отдел готовой еды.

Здесь можно купить не только салаты, но и готовые вторые блюда, а также супы и комплексные обеды. Принес домой или на работу, разогрел — и готова вкусная, сытная домашняя еда.

Владимир Миняев, директор кластера торговой сети «Пятёрочка»

В этом магазине реализована новая концепция торговой сети «Пятёрочка»: совершенно новый дизайн, навигация, новый подход к ассортименту. Мы значительно увеличили долю фреш-категории — фруктов, молочных продуктов, кулинарии, теперь она занимает порядка 50% площади магазина. Появились кассы самообслуживания, детская зона, есть апельсиновый фреш и кофе. Если хочется быстро перекусить, не обязательно проходить через весь магазин и стоять у касс: можно взять кофе, булочку и присесть у барной стойки. Магазин выглядит по-новому, но наши низкие цены и акции остались прежними.

Оплатить покупки в новом магазине можно не только на привычных кассах с кассиром, но и в терминалах самообслуживания.

Они не похожи на аналоги в других магазинах: это собственная разработка торговой сети, большие сенсорные экраны, на которых можно легко и быстро найти любой товар, получить скидку по «Выручай-карте», расплатиться наличными или по карте.

 

Новая «Пятерочка» открылась в густонаселенном районе: здесь есть и старая застройка, и новые крупные жилые комплексы. С первых минут после открытия магазин заполнился покупателями, живущими по соседству, которые поделились с нами своими впечатлениями.

Анастасия Дюкова:

- Я живу в новом микрорайоне, и такой магазин был нам очень нужен! Когда у меня была квартира в другой части города, рядом работала «Пятёрочка», и после переезда мне очень не хватало низких цен и акций. Очень рада этому открытию! Удивлена тому, как выглядит магазин: вроде бы это привычная «Пятерочка», но всё здесь по-новому: интерьер, освещение, много пространства, можно спокойно ездить с тележкой между рядами, как в большом гипермаркете. Обрадовалась, когда нашла в магазине большой выбор готовых блюд: принес домой, разогрел, и готово! Я работаю допоздна, не всегда есть время стоять у плиты, и для меня готовая еда — это удобное решение, особенно по такой приемлемой цене. А ещё я люблю свежевыжатые соки, вот сама приготовила себе апельсиновый фреш — очень вкусно!

Светлана Павловна Гусева:

- Наконец-то рядом с моим домом открыли «Пятёрочку»! Магазин шикарный, красота, порядок, много акций, выбор огромный — есть всё, что мне необходимо. Я за сегодняшнее утро сюда уже второй раз захожу: отнесла домой две сумки продуктов и вернулась докупить еще кое-что. Нашла много нужных мне акций, и в целом цены низкие.

Татьяна Павлова:

- В нашем районе есть и другие магазины, но этот — самый близкий к моему дому и, пожалуй, самый современный. Он не похож на другие: всё новое, большая площадь и очень удобное расположение товаров в зале, приятные ароматы хлеба и свежей выпечки. Сейчас задержалась в отделе овощей и фруктов: очень радует большой ассортимент и много интересных акций.

Галерея
В Туле на улице Новомосковский открылся магазин Пятерочка в новой концепции, Фото: 1
В Туле на улице Новомосковский открылся магазин Пятерочка в новой концепции, Фото: 2
В Туле на улице Новомосковский открылся магазин Пятерочка в новой концепции, Фото: 3
В Туле на улице Новомосковский открылся магазин Пятерочка в новой концепции, Фото: 4
В Туле на улице Новомосковский открылся магазин Пятерочка в новой концепции, Фото: 5
В Туле на улице Новомосковский открылся магазин Пятерочка в новой концепции, Фото: 6
В Туле на улице Новомосковский открылся магазин Пятерочка в новой концепции, Фото: 7
В Туле на улице Новомосковский открылся магазин Пятерочка в новой концепции, Фото: 8
В Туле на улице Новомосковский открылся магазин Пятерочка в новой концепции, Фото: 9
В Туле на улице Новомосковский открылся магазин Пятерочка в новой концепции, Фото: 10
В Туле на улице Новомосковский открылся магазин Пятерочка в новой концепции, Фото: 11
В Туле на улице Новомосковский открылся магазин Пятерочка в новой концепции, Фото: 12
В Туле на улице Новомосковский открылся магазин Пятерочка в новой концепции, Фото: 13
В Туле на улице Новомосковский открылся магазин Пятерочка в новой концепции, Фото: 14
В Туле на улице Новомосковский открылся магазин Пятерочка в новой концепции, Фото: 15
В Туле на улице Новомосковский открылся магазин Пятерочка в новой концепции, Фото: 16
В Туле на улице Новомосковский открылся магазин Пятерочка в новой концепции, Фото: 17
В Туле на улице Новомосковский открылся магазин Пятерочка в новой концепции, Фото: 18
В Туле на улице Новомосковский открылся магазин Пятерочка в новой концепции, Фото: 19
В Туле на улице Новомосковский открылся магазин Пятерочка в новой концепции, Фото: 20
В Туле на улице Новомосковский открылся магазин Пятерочка в новой концепции, Фото: 21
В Туле на улице Новомосковский открылся магазин Пятерочка в новой концепции, Фото: 22
В Туле на улице Новомосковский открылся магазин Пятерочка в новой концепции, Фото: 23
В Туле на улице Новомосковский открылся магазин Пятерочка в новой концепции, Фото: 24
В Туле на улице Новомосковский открылся магазин Пятерочка в новой концепции, Фото: 25
В Туле на улице Новомосковский открылся магазин Пятерочка в новой концепции, Фото: 26
В Туле на улице Новомосковский открылся магазин Пятерочка в новой концепции, Фото: 27
В Туле на улице Новомосковский открылся магазин Пятерочка в новой концепции, Фото: 28
В Туле на улице Новомосковский открылся магазин Пятерочка в новой концепции, Фото: 29
В Туле на улице Новомосковский открылся магазин Пятерочка в новой концепции, Фото: 30
В Туле на улице Новомосковский открылся магазин Пятерочка в новой концепции, Фото: 31
В Туле на улице Новомосковский открылся магазин Пятерочка в новой концепции, Фото: 32
В Туле на улице Новомосковский открылся магазин Пятерочка в новой концепции, Фото: 33
В Туле на улице Новомосковский открылся магазин Пятерочка в новой концепции, Фото: 34
В Туле на улице Новомосковский открылся магазин Пятерочка в новой концепции, Фото: 35
В Туле на улице Новомосковский открылся магазин Пятерочка в новой концепции, Фото: 36
В Туле на улице Новомосковский открылся магазин Пятерочка в новой концепции, Фото: 37
В Туле на улице Новомосковский открылся магазин Пятерочка в новой концепции, Фото: 38
В Туле на улице Новомосковский открылся магазин Пятерочка в новой концепции, Фото: 39
В Туле на улице Новомосковский открылся магазин Пятерочка в новой концепции, Фото: 40
В Туле на улице Новомосковский открылся магазин Пятерочка в новой концепции, Фото: 41
В Туле на улице Новомосковский открылся магазин Пятерочка в новой концепции, Фото: 42
В Туле на улице Новомосковский открылся магазин Пятерочка в новой концепции, Фото: 43
В Туле на улице Новомосковский открылся магазин Пятерочка в новой концепции, Фото: 44
В Туле на улице Новомосковский открылся магазин Пятерочка в новой концепции, Фото: 45
В Туле на улице Новомосковский открылся магазин Пятерочка в новой концепции, Фото: 46
В Туле на улице Новомосковский открылся магазин Пятерочка в новой концепции, Фото: 47
В Туле на улице Новомосковский открылся магазин Пятерочка в новой концепции, Фото: 48
В Туле на улице Новомосковский открылся магазин Пятерочка в новой концепции, Фото: 49
В Туле на улице Новомосковский открылся магазин Пятерочка в новой концепции, Фото: 50
В Туле на улице Новомосковский открылся магазин Пятерочка в новой концепции, Фото: 51
В Туле на улице Новомосковский открылся магазин Пятерочка в новой концепции, Фото: 52
В Туле на улице Новомосковский открылся магазин Пятерочка в новой концепции, Фото: 53
В Туле на улице Новомосковский открылся магазин Пятерочка в новой концепции, Фото: 54
В Туле на улице Новомосковский открылся магазин Пятерочка в новой концепции, Фото: 55
В Туле на улице Новомосковский открылся магазин Пятерочка в новой концепции, Фото: 56
В Туле на улице Новомосковский открылся магазин Пятерочка в новой концепции, Фото: 57
В Туле на улице Новомосковский открылся магазин Пятерочка в новой концепции, Фото: 58
В Туле на улице Новомосковский открылся магазин Пятерочка в новой концепции, Фото: 59
В Туле на улице Новомосковский открылся магазин Пятерочка в новой концепции, Фото: 60
В Туле на улице Новомосковский открылся магазин Пятерочка в новой концепции, Фото: 61
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Автор: Екатерина Белова
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 17:05
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