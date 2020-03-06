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Тульская полиция задержала продавца металлоискателя
Фото из архива Myslo.

Тульская полиция задержала продавца металлоискателя

Преступник оказался мошенником и выманил у троих пострадавших 22 тысячи рублей.

Сотрудники полиции задержали 24-летнего туляка, жителя Зареченского округа. Как удалось установить, молодой человек причастен к серии интернет-мошенничеств. Парень размещал на разных платформах информацию о продаже игровой приставки и металлоискателя, связывался с потенциальными покупателями, брал с них предоплату и больше на связь не выходил.

По оперативной информации, на объявление о продаже игровой консоли попались жители Тюмени и Свердловской области. Они лишились 7 тысяч 500 рублей и 8 тысяч 500 рублей соответственно. А житель Саратовской области перевел в качестве залога 6 тысяч рублей за металлоискатель. Но ни денег, ни устройства он так и не получил.

Сейчас оперативники выясняют все обстоятельства и устанавливают причастность злоумышленника к подобным преступлениям.

В настоящее время мужчина признался в содеянном и находится под подпиской о невыезде.

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Автор: Валерия Дьячкова
сегодня, в 16:40 +3
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