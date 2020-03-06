Тульская полиция задержала продавца металлоискателя

Фото из архива Myslo.

Сотрудники полиции задержали 24-летнего туляка, жителя Зареченского округа. Как удалось установить, молодой человек причастен к серии интернет-мошенничеств. Парень размещал на разных платформах информацию о продаже игровой приставки и металлоискателя, связывался с потенциальными покупателями, брал с них предоплату и больше на связь не выходил.

По оперативной информации, на объявление о продаже игровой консоли попались жители Тюмени и Свердловской области. Они лишились 7 тысяч 500 рублей и 8 тысяч 500 рублей соответственно. А житель Саратовской области перевел в качестве залога 6 тысяч рублей за металлоискатель. Но ни денег, ни устройства он так и не получил.

Сейчас оперативники выясняют все обстоятельства и устанавливают причастность злоумышленника к подобным преступлениям.

В настоящее время мужчина признался в содеянном и находится под подпиской о невыезде.