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В Тульской области в больнице третий месяц не работает аппарат флюорографии
Изображение Roland Steinmann с сайта Pixabay.

В Тульской области в больнице третий месяц не работает аппарат флюорографии

После прокурорской проверки в адрес главврача внесено представление.

В Каменском районе прокуратура проверила, как исполняют законодательство об основах охраны здоровья граждан в филиале № 1 ГУЗ «Ефремовская районная больница им. А. И. Козлова». Выяснилось, что из-за бездействия учреждения простаивает оборудование и нарушаются права граждан на диагностические процедуры.
 
Так, в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в больницу поставили флюорограф. С декабря 2019 года по настоящее время это оборудование в неисправном состоянии. Кроме того, с февраля 2020 года в учреждении нет визуальных индикаторных полосок для лабораторной диагностики.
 
«С целью устранения выявленных нарушений прокуратурой Каменского района главному врачу ГУЗ «Ефремовская районная больница им. А. И. Козлова» внесено представление. Фактическое устранение нарушений находится на контроле в прокуратуре Каменского района», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 15:59 +1
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