Общий котёл, карусель: новая онлайн-игра в соцсетях обещает легкие деньги

В соцсетях появилась новая игра, куда заманивают людей, обещая стопроцентный выигрыш – 19 200 рублей. Правила элементарные, рисков ноль, уверяют организаторы.

Условия просты: платишь 2 400 рублей и приглашаешь в игру друзей. Чем больше заманишь участников, тем быстрее окажешься на верхнем уровне, где обещают главный приз. Игра носит разные названия – общий котел, черная касса, карусель. Но суть ее – финансовая пирамида.

Вас будут уверять, что приглашать друзей и знакомых нужно активнее, ведь от этого зависит ваш выигрыш.

Поверив в возможность легкого заработка, вы рискуете не только потерять свои деньги, но и испортить отношения с родными.

Все признаки махинации последователей Мавроди налицо: чересчур высокие проценты, гарантия дохода, отсутствие рисков, необходимость приводить новых клиентов. Специалисты Банка России рекомендуют не слушать тех, кто уверяет, что в лихие 90-е успел соскочить и сорвал куш. На пирамидах заработать нельзя. В «плюсе» только создатели аферы, и то, пока их не поймают.

Легкая нажива, организаторы проекта не могут объяснить, какой деятельностью они реально занимаются, массированная реклама, восторженные отзывы тех, кто якобы выиграл, – всё это уже многим вскружило голову.

Тот, кто привлекает новых игроков, может стать соучастником преступления и ответить по всей строгости закона. Подумайте, готовы ли вы к такому хэппи-энду.