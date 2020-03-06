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Общий котёл, карусель: новая онлайн-игра в соцсетях обещает легкие деньги

Общий котёл, карусель: новая онлайн-игра в соцсетях обещает легкие деньги

Специалисты Отделения по Тульской области ГУ Банка России по ЦФО подготовили для Myslo карточки.

В соцсетях появилась новая игра, куда заманивают людей, обещая стопроцентный выигрыш – 19 200 рублей. Правила элементарные, рисков ноль, уверяют организаторы. 
 
 
 
Условия просты: платишь 2 400 рублей и приглашаешь в игру друзей. Чем больше заманишь участников, тем быстрее окажешься на верхнем уровне, где обещают главный приз. Игра носит разные названия – общий котел, черная касса, карусель. Но суть ее – финансовая пирамида. 
 
 
Вас будут уверять, что приглашать друзей и знакомых нужно активнее, ведь от этого зависит ваш выигрыш. 
 
 
 
Поверив в возможность легкого заработка, вы рискуете не только потерять свои деньги, но и испортить отношения с родными. 
 
 
Все признаки махинации последователей Мавроди налицо: чересчур высокие проценты, гарантия дохода, отсутствие рисков, необходимость приводить новых клиентов. Специалисты Банка России рекомендуют не слушать тех, кто уверяет, что в лихие 90-е успел соскочить и сорвал куш. На пирамидах заработать нельзя. В «плюсе» только создатели аферы, и то, пока их не поймают. 
 
 
Легкая нажива, организаторы проекта не могут объяснить, какой деятельностью они реально занимаются, массированная реклама, восторженные отзывы тех, кто якобы выиграл, – всё это уже многим вскружило голову. 
 
 
Тот, кто привлекает новых игроков, может стать соучастником преступления и ответить по всей строгости закона. Подумайте, готовы ли вы к такому хэппи-энду. 
 
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