Химическая пена и ядовитый запах: в реку под Новомосковском сливают отходы

В начале марта жители деревни Рига-Васильевка под Новомосковском обнаружили источник неприятного запаха, который беспокоил их последнее время. Им оказалась река Маклец, вода в которой приобрела неестественный цвет и сильный запах.

Жители деревни обратились по данному факту в администрацию Новомосковска и ТРОО «Экологическая защита». В тот же день председатель общества Вадим Баранов совместно со специалистом территориального управления деревни Рига-Васильевка выехали на место.

В ходе осмотра было установлено, что вода реки Маклец на всем протяжении вверх по течению от д. Рига-Васильевка до д. Маклец мутная с резким канализационным и химическим запахом. В месте выхода воды из плотины в Рига-Васильевке обнаружена пена неизвестного происхождения.

ТРОО «Экологическая защита» направила обращение в министерство природных ресурсов и экологии Тульской области с просьбой принять меры и определить загрязнителя водного объекта.

Уже через несколько часов главный государственный инспектор минприроды совместно со специалистом лаборатории ФБУ «Тульский ЦСМ» оперативно выехали на место и в присутствии представителей «Экологической защиты» отобрали пробы воды из реки Маклец для проведения анализов. На данный момент контролирующими органами проводятся меры, направленные на установление всех обстоятельств дела.

