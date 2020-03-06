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Химическая пена и ядовитый запах: в реку под Новомосковском сливают отходы

Химическая пена и ядовитый запах: в реку под Новомосковском сливают отходы

Вода в реке Маклец помутнела, покрылась пеной и источает сильный неприятный запах. Источник загрязнения установит ТРОО «Экологическая защита».

В начале марта жители деревни Рига-Васильевка под Новомосковском обнаружили источник неприятного запаха, который беспокоил их последнее время. Им оказалась река Маклец, вода в которой приобрела неестественный цвет и сильный запах.

Жители деревни обратились по данному факту в администрацию Новомосковска и ТРОО «Экологическая защита». В тот же день председатель общества Вадим Баранов совместно со специалистом территориального управления деревни Рига-Васильевка выехали на место.

В ходе осмотра было установлено, что вода реки Маклец на всем протяжении вверх по течению от д. Рига-Васильевка до д. Маклец мутная с резким канализационным и химическим запахом. В месте выхода воды из плотины в Рига-Васильевке обнаружена пена неизвестного происхождения.

ТРОО «Экологическая защита» направила обращение в министерство природных ресурсов и экологии Тульской области с просьбой принять меры и определить загрязнителя водного объекта.

Уже через несколько часов главный государственный инспектор минприроды совместно со специалистом лаборатории ФБУ «Тульский ЦСМ» оперативно выехали на место и в присутствии представителей «Экологической защиты» отобрали пробы воды из реки Маклец для проведения анализов. На данный момент контролирующими органами проводятся меры, направленные на установление всех обстоятельств дела.
 

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Химическая пена и ядовитый запах: в реку под Новомосковском сливают неизвестные отходы, Фото: 2
Химическая пена и ядовитый запах: в реку под Новомосковском сливают неизвестные отходы, Фото: 3
Химическая пена и ядовитый запах: в реку под Новомосковском сливают неизвестные отходы, Фото: 4
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 15:40 0
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Тульская областьНовомосковск

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