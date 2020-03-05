В Туле УК не перечислила «Теплосети» 24,5 млн рублей

Финансовый директор АО «Тулатеплосеть» обратился в прокуратуру Зареченского района города с просьбой провести проверку в УК «Единая Тула».

Между компаниями заключены договоры на поставку горячего водоснабжения и отопления.

- Неустановленное лицо из числа руководства ООО УК «Единая Тула», будучи обязанным перечислить в полном объеме денежные средства, полученные от потребителей коммунальных услуг — собственников квартир МКД, в ресурсоснабжающую организацию, распорядилось полученными деньгами по своему усмотрению, — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

В ведомстве отмечают, что УК имела реальную возможность оплатить поставленные ресурсы, но не перечислила «Теплосети» 24,5 млн рублей.



На основании материалов прокурорской проверки следственный орган возбудил уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем злоупотребления доверием в особо крупном размере).