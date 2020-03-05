В Тульском театре еще раз поговорили о любви и девушке с неба

Он действительно был еще очень молодой тогда — этот всем нам знакомый теперь по телеэкрану седой Радзинский, и это первая его пьеса, которая принесла ему сумасшедшую известность.

Тульский спектакль ведь, по сути, тоже формально о времени, когда в стране был Ленинград, а не Санкт-Петербург. То есть о загадочном тридевятом советском ретро-царстве, которого никогда уже больше не будет на карте. И для тех, кто доносит мысли молодого, очень здорово чувствующего тонкость человеческих отношений ленинградского драматурга до современного зрителя, это очень удобно. История Евдокимова и стюардессы Наташи — что-то вроде известной костюмной драмы в исторических декорациях о Ромео и Джульетте. Наверное, времена Монтекки и Капулетти тоже ведь были, но их никто из нас не застал.

Однако в 60-е годы прошлого века главная героиня была, как и сейчас, немножко не от мира сего. Например, многим памятная Татьяна Доронина из первой экранизации пьесы под названием «Еще раз про любовь».

Время летело и перемололо Доронину в Ренату Литвинову из «Небо. Самолет. Девушка». Неземная странность переросла в инопланетную, но теперь и это уже не главное. Потому что самым чудаковатым на сцене вдруг оказался Евдокимов.

Он занимается делом!

Он не менеджер, не мерчендайзер, не преуспевающий директор ООО, а физик. Работает в каком-то там себе НИИ, ставит опыты, ездит на установку «Альфа». Вы можете представить себе теперь чудака из современного кино, которого занимают производство и наука? Кстати, это нам теперь кажутся нереальными все эти установки «Альфа», а вот современники читали такие подтексты на раз — сценические физики работают над чем-то вроде плазменного горючего или защиты от радиации. Это нисколько не выдумки, а цитата из рецензии на первую постановку спектакля «104 страницы про любовь» тульского театра — еще 1965 года!

Между прочим, сценарий первого фильма вообще сначала завернули за аморалку — разве может советская девушка в первый же вечер знакомства с мужчиной поехать к нему домой? Сейчас бы, наверное, тоже указали переделать — автор как-то неестественно мямлит, не показывая толком, что и как у них там было в итоге, когда они оказались вдвоем. Сплошные разговоры.

При всем при этом режиссер-постановщик Дмитрий Краснов не стал практически ничего менять в тексте пьесы, выбрасывая какие-то устаревшие вроде бы сцены, не стал менять названия, как это теперь модно. Потому что это всё действительно про любовь, ожидание любви, радость любви.

Часто ли мы вообще задумываемся, что в жизни у человека всего-то и есть несколько дней, когда он абсолютно счастлив, — за всю свою большую, нескончаемую жизнь пять или семь дней абсолютного счастья. О них-то, по сути, и спектакль — о тех моментах, когда человек счастлив абсолютно, но сам не понимает, что этого может больше не повториться. Все остальное время он лишь пытается себя держать в тонусе. Когда стюардесса Наташа только знакомится с Евдокимовым, он говорит красивую фразу на сей предмет: «Шел-шел человек и вдруг упал. Все думают: инсульт, а он просто умер от скуки».

Наверное, и правда, говорить об абсолютном счастье в советском ретро-царстве уместнее, что ли, чем сейчас, когда то кризис, то коронавирус, то вообще жить некогда. Но ведь так было всегда. Человек не меняется. Он всегда готов себя оправдать, что нет времени на все эти разговорчики, признания, выражение чувств. На букетики цветов, которые Евдокимов так и не успел подарить своей девушке с неба. Всю жизнь ведь потом будет вспоминать, что этого не сделал, а ничего уже не вернешь.

Безусловно, многое в этом спектакле закручено вокруг центральных персонажей. Но ведь и для каждого из других героев написаны свои страницы про любовь. Суть их достаточно емко выразила молодой научный работник Галя (Марина Анисимова), воскликнув однажды: «Если мы такие хорошие, почему мы никому не нужные?» Убедительна в своей детской непосредственности Мышь (Юлия Школьникова), очень стильная хорошая работа у Сергея Пыжова. Тем более, хочешь не хочешь, а у него был очень мощный соперник — в первой экранизации Феликса играл сам Александр Ширвиндт.

К счастью, на какие-то аллюзии с известным фильмом спектакль не сбивается. Наташа Инны Медведевой — сама по себе Наташа. Вообще, кажется, чтобы человек казался не от мира сего, ему просто надо быть самим собой — таким, какой он есть на самом деле, не подстраивающийся под окружающий мир. Себе же мы редко врём, вот и Наташа не против поддержать общение, когда можно говорить только правду.

Евдокимов (Ярослав Беседин) — физик своего времени. Как полагается: бородатый, с гитарой. Если бы его в какой-то момент засунули в туристическую палатку или отправили к костру, мы бы и этому поверили. Иногда, правда, есть ощущение, что он не слишком-то и влюбленный, но, собственно, на этом ведь и построена пьеса — когда девушка с неба не боится жить так, как стесняемся мы, обычные, земные, неплохие вроде бы люди.

«Наше время очень необычно и не похоже на все бывшие, — во всяком случае нам, живущим сейчас, оно представляется таким. Оно стремительно и калейдоскопично. Оно требует многое понять и — если ты действительно современник, участник, а не зритель эпохи, – многое сделать. Годы отпущены нам в обрез только на самое главное».

Представим, что эти строки написаны не в той самой рецензии лохматого 1965 года, а сейчас. Тогда и сама рассказанная история покажется нам очень даже современной и правильной. И не забудем про букетики цветов, благо повод есть. Спектакль про любовь — красивый такой подарок тульского театра к предстоящему 8 Марта.