ДТП с автобусом и легковушкой в Тульской области: погиб мужчина

Фото: vk.com/uzlovaya_gossip.

Утром 5 марта в поселке Дубовка Узловского района столкнулись рейсовый автобус ПАЗ и автомобиль ВАЗ. Как сообщили Myslo в региональной Госавтоинспекции, в момент ДТП автобус стоял и не находился на маршруте.

В результате ДТП погиб 46-летний водитель отечественной легковушки и пострадали двое его пассажиров – 37-летний и 61-летний мужчины.

Предполагаемая причина дорожно-транспортного происшествия – водитель ВАЗа не справился с управлением.