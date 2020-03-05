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ДТП с автобусом и легковушкой в Тульской области: погиб мужчина
Фото: vk.com/uzlovaya_gossip.

ДТП с автобусом и легковушкой в Тульской области: погиб мужчина

Автоавария произошла в Узловском районе.

Утром 5 марта в поселке Дубовка Узловского района столкнулись рейсовый автобус ПАЗ и автомобиль ВАЗ. Как сообщили Myslo в региональной Госавтоинспекции, в момент ДТП автобус стоял и не находился на маршруте. 
 
В результате ДТП погиб 46-летний водитель отечественной легковушки и пострадали двое его пассажиров – 37-летний и 61-летний мужчины.
 
Предполагаемая причина дорожно-транспортного происшествия – водитель ВАЗа не справился с управлением.
 
 
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 15:23 +4
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Место
Тульская областьДубовкаУзловский район

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