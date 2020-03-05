Документы на новорожденного туляки смогут оформить прямо в роддоме
В рамках нацпроекта «Цифровая экономика» в родильном доме №1 открыли МФЦ.
Сегодня, 5 марта, в родильном доме №1 им.
В рамках нацпроекта «Цифровая экономика» в тульском роддоме № 1 открыли окно МФЦ. В таком многофункциональном центре можно оформить не только свидетельство о регистрации ребенка, подать заявление о получении сертификата на маткапитал, записать ребенка в детский сад, но и получить подробную консультацию по мерам социальной поддержки при рождении ребенка.
Готовые документы молодые родители могут получить сразу или по месту жительства, в зависимости от сложности выполнения услуги.
— МФЦ и портал госуслуг призваны упростить и ускорить для граждан получение документов, необходимых в разных жизненных ситуациях, в том числе одной из самых значимых — рождение ребенка. Уже в этом году проект будет распространен и на другие площадки, — отметила директор ГБУ ТО «МФЦ» Екатерина Солтанова.
В роддоме № 1 установят гостевой компьютер, через который на портале «Госуслуги71» можно получить и другие услуги. В родильном доме сервис будет доступен в будние дни с 9.00 до 13.00.