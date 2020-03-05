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Документы на новорожденного туляки смогут оформить прямо в роддоме
Фото из архива Myslo.

Документы на новорожденного туляки смогут оформить прямо в роддоме

В рамках нацпроекта «Цифровая экономика» в родильном доме №1 открыли МФЦ.

Сегодня, 5 марта, в родильном доме №1 им. В. С. Гумилевской запустили первый экспериментальный этап пилотного проекта регионального МФЦ при поддержке министерства по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области.

В рамках нацпроекта «Цифровая экономика» в тульском роддоме № 1 открыли окно МФЦ. В таком многофункциональном центре можно оформить не только свидетельство о регистрации ребенка, подать заявление о получении сертификата на маткапитал, записать ребенка в детский сад, но и получить подробную консультацию по мерам социальной поддержки при рождении ребенка.

Готовые документы молодые родители могут получить сразу или по месту жительства, в зависимости от сложности выполнения услуги.

— МФЦ и портал госуслуг призваны упростить и ускорить для граждан получение документов, необходимых в разных жизненных ситуациях, в том числе одной из самых значимых — рождение ребенка. Уже в этом году проект будет распространен и на другие площадки, — отметила директор ГБУ ТО «МФЦ» Екатерина Солтанова.

В роддоме № 1 установят гостевой компьютер, через который на портале «Госуслуги71» можно получить и другие услуги. В родильном доме сервис будет доступен в будние дни с 9.00 до 13.00.

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Автор: Валерия Дьячкова
сегодня, в 15:43 +6
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Место
ТулароддомМФЦ

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