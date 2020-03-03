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В Заокском районе убили 91-летнюю пенсионерку
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В Заокском районе убили 91-летнюю пенсионерку

По подозрению в преступлении задержана женщина.

В Тульской области Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 46-летней жительницы региона. Женщину подозревают по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
 
По версии следствия, преступление было совершено в период с вечера 29 февраля до утра 1 марта, в деревне Рождествено Заокского района.
 
«В ходе ссоры с потерпевшей она нанесла ей не менее пяти ударов неустановленным предметом посуды и руками в область головы, рук и ног. В результате причиненных телесных повреждений 91-летняя пенсионерка скончалась 01.03.2020 года от закрытой черепно-мозговой травмы», — сообщили Myslo в пресс-службе СУ СК РФ по Тульской области.
 
Подозреваемая задержана, ей предъявлено обвинение. В настоящее время следователь готовит ходатайство в суд об избрании в отношении женщины меры пресечения в виде заключения под стражу.
 
Расследование уголовного дела продолжается.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 15:31 +1
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