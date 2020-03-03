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В Тульской области начнут дистанционно управлять вокзалами
Фото из архива Myslo.

В Тульской области начнут дистанционно управлять вокзалами

Систему удаленного управления вокзалами в Тульской области планируется запустить до конца 2020 года.

В Тульской области реализуется пилотный проект по дистанционному управлению вокзалами. В проект попали 7 комплексов с небольшим пассажиропотоком — в Горбачёво, Ясной Поляне, Шульгино, Туле-Вяземской (Ряжский вокзал), Узловой-1, Волово и Кимовске.

Новый подход в управлении вокзалами предполагает круглосуточный контроль работы основных систем жизнеобеспечения здания: отопления, освещения, вентиляции воздуха, дистанционного открытия и закрытия дверей, организации системы информирования пассажиров. Для этого вокзалы оснастят специальными датчиками и системами.

Завершить тестирование и полностью запустить в эксплуатацию автоматизированную систему удаленного управления вокзалами в Тульской области планируется до конца 2020 года.

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