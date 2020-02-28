Обыски в Новомосковской администрации: задержаны несколько сотрудников

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По неофициальной информации, руководителя одного из управлений подозревают в мошенничестве.

Недавно в администрацию Новомосковска Тульской области нагрянули правоохранительные органы. В здании проводились обыски, выемка документов и допросы сотрудников.

По неофициальным данным, по итогам оперативных и следственных мероприятий были задержаны три человека, в том числе руководитель одного из управлений. Предполагается, что чиновник может быть причастен к мошеннической схеме с государственными контрактами.

На данный момент никто из правоохранительных и следственных органов Тульской области не предоставил официальную информацию о случившемся.