В Туле разыскивают пропавшего пенсионера

Внимательно посмотрите на фотографию. Возможно, вы видели этого мужчину.

В Туле пропал 83-летний Анатолий Николаевич Закутаев. 23 февраля он ушел из дома в Пролетарском районе и до сих пор не вернулся. К поискам мужчины подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт».

Приметы пропавшего: рост 170 см, худощавого телосложения, седые волосы, седая щетина, карие глаза.

Одежда: куртка синяя с бело-черным орнаментом, спортивные штаны темно-серые, свитер в полоску, черные сапоги, черная вязаная шапка.

Мужчина не ориентируется в пространстве и нуждается в медицинской помощи.

Если видели указанного человека, сообщайте по телефонам 8 (800)700−54−52, 8 (953)427−55−33 или 112.