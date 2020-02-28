новости
новости
Регистрация
В Туле разыскивают пропавшего пенсионера

В Туле разыскивают пропавшего пенсионера

Внимательно посмотрите на фотографию. Возможно, вы видели этого мужчину.

В Туле пропал 83-летний Анатолий Николаевич Закутаев. 23 февраля он ушел из дома в Пролетарском районе и до сих пор не вернулся. К поискам мужчины подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт».

Приметы пропавшего: рост 170 см, худощавого телосложения, седые волосы, седая щетина, карие глаза.

Одежда: куртка синяя с бело-черным орнаментом, спортивные штаны темно-серые, свитер в полоску, черные сапоги, черная вязаная шапка.

Мужчина не ориентируется в пространстве и нуждается в медицинской помощи.

Если видели указанного человека, сообщайте по телефонам 8 (800)700−54−52, 8 (953)427−55−33 или 112.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 14:52 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
поиск пропавшихпоисковый отряд Лиза Алертпропал пенсионер

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Обыски в Новомосковской администрации: задержаны несколько сотрудников
Обыски в Новомосковской администрации: задержаны несколько сотрудников
В Туле десантницы со всей России соревнуются в конкурсе «Краса ВДВ»: фоторепортаж
В Туле десантницы со всей России соревнуются в конкурсе «Краса ВДВ»: фоторепортаж
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.