В марте чиновники тульского правительства проведут прямые линии

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Они ответят на вопросы жителей и дадут необходимые разъяснения.

В марте в приёмной правительства Тульской области пройдут прямые линии связи с населением. В понедельник, 2 марта, на звонки будет отвечать председатель комитета ветеринарии Тульской области – главный государственный ветеринарный инспектор Тульской области Сергей Кожевников.

В среду, 11 марта, туляков проконсультирует заместитель министра внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области Алексей Амелькин, а 25 марта – глава областного минстроя Константин Лопухов.