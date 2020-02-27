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В марте чиновники тульского правительства проведут прямые линии
Фото из архива MySlo

В марте чиновники тульского правительства проведут прямые линии

Они ответят на вопросы жителей и дадут необходимые разъяснения.

В марте в приёмной правительства Тульской области пройдут прямые линии связи с населением. В понедельник, 2 марта, на звонки будет отвечать председатель комитета ветеринарии Тульской области – главный государственный ветеринарный инспектор Тульской области Сергей Кожевников.

В среду, 11 марта, туляков проконсультирует заместитель министра внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области Алексей Амелькин, а 25 марта – глава областного минстроя Константин Лопухов.

Звонки принимаются по телефону 8(4872)31-26-20 с 10.00 до 11.00.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:39 +1
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