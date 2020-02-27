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Под Тулой в ДТП с автоцистерной погиб водитель «Фольксвагена»

Под Тулой в ДТП с автоцистерной погиб водитель «Фольксвагена»

Обстоятельства происшествия выясняются.

27 февраля в 15.05 на 16-м километре автодороги «Тула — Новомосковск» (возле деревни Сергиевское) случилось серьезное ДТП. По предварительной информации, водитель автомобиля «Фольксваген Поло» при развороте столкнулся с автоцистерной «Ман».
 
Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, в результате ДТП водитель легковушки скончался на месте происшествия.
 
 
Тульская Госавтоинспекция напоминает водителям, что только неукоснительное соблюдение Правил дорожного движения поможет избежать трагедий на дорогах.
 
Находясь за рулем транспортного средства, вы несете ответственность не только за свою жизнь и здоровье, но и за других участников дорожного движения.
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 16:15 +3
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