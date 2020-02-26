Под Тулой пропавшего жителя Краснодарского края искал полицейский-кинолог с собакой

Фото из архива Myslo.

26 февраля в 3 часа ночи в дежурную часть отдела МВД по Киреевскому району поступило заявление от 33-летнего жителя Краснодарского края о пропаже его 75-летнего отца.

Выяснилось, что семья возвращалась домой на легковом автомобиле по трассе М-4 «Дон». На 228 км они остановились на ночлег в месте, предназначенном для отдыха водителей.

Проснувшись около 2 часов ночи, родственники не обнаружили в машине главу семейства.

Сначала они пытались самостоятельно найти мужчину, но затем сообщили о его пропаже в полицию.

- На поиски пропавшего пожилого мужчины был поднят личный состав отдела полиции. На месте происшествия незамедлительно были организованы поисковые мероприятия. Кинолог со служебной собакой прошел по полю несколько километров по оставленным следам, пока они не пропали из-за начавшегося снега. Полицейскими было принято решение несколькими поисковыми группами начать прочесывать ближайшие окрестности, — сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Только около 10 часов утра пропавшего пенсионера нашли в нескольких километрах от деревни Олень. Мужчина доставлен в ЦРБ Киреевского района. По предварительной информации, его жизнь находится вне опасности.