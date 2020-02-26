В Туле на ул. Болдина из-за антисанитарии закрыли киоск с шаурмой
Суд по материалам Управления Роспотребнадзора приостановил деятельность организации общественного питания ИП Заргарян.
После жалобы туляков Роспотребнадзор провел административное расследование
В ходе расследования на объекте выявлены грубые нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения:
- в киоске отсутствует водоснабжение и канализация;
- не соблюдены поточность технологических процессов;
- не проводится мытье и санитарная обработка технологического оборудования и инвентаря и др.
Протокол о временном запрете деятельности направлен Управлением в Советский районный суд Тулы. Постановлением суда деятельность организации общественного
За истекший период 2020 года суд дважды приостанавливал деятельность данного субъекта за нарушение санитарного законодательства.
Марина Безбородова, зам.руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тульской области в одном из интервью Myslo комментировала:
Марина Безбородова
– Шаурма – это продукт, представляющий с точки зрения эпидемиологии большой риск для здоровья. В шаурму могут попасть непрожаренное мясо, плохо вымытые овощи и микробы с рук и кухонных поверхностей. Любая, даже самая маленькая палатка – это микропредприятие, которое не просто продает, но еще и производит еду. Планово проверять такие точки Роспотребнадзор не имеет права, поскольку у нас в стране действуют надзорные каникулы для малого бизнеса. Разрешения на работу таким предпринимателям мы тоже не выдаем, потому что вид деятельности «общественное питание» носит уведомительный характер. Мы выходим с проверкой только после жалоб потребителей.
Соблюсти правила на маленькой площади сложно. Например, производство шаурмы требует обязательного наличия водоснабжения, системы канализации и зонирования рабочих мест – т. е. отдельных столов для сырых и готовых продуктов. Кроме того, на расстоянии не менее 100 м от торговой точки должен находиться туалет, которым могут пользоваться сотрудники.
По словам специалистов, это не значит, что все палатки, продающие шаурму, – нарушители, есть те, что соблюдают все правила безопасности, но, как правило, это большие помещения с просторными кухнями.
На что обратить внимание, покупая шаурму
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Опрятность персонала. Повар должен быть одет в специальную чистую одежду. Хорошо, если на сотруднике будут одноразовые перчатки, которые он снимает, когда берет деньги у покупателей.
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Чистота столов тоже может многое сказать об общем состоянии помещения, поэтому окиньте взглядом палатку, прежде чем покупать еду.
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Наличие раковины. Иногда ларьки просматриваются насквозь, поэтому в ее наличии покупатель может убедиться сам. Но если нет, не стесняйтесь спросить у продавца, где он моет руки.
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Наличие холодильников. Несмотря на то, что почти все предприниматели отправляют на гриль замороженное мясо, даже несколько часов без холодильника могут быть губительны для мяса.
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Внешний вид продуктов. Заветренные соусы и несвежие овощи могут сыграть с вами злую шутку, особенно в жару.