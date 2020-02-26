В Туле на ул. Болдина из-за антисанитарии закрыли киоск с шаурмой

– Шаурма – это продукт, представляющий с точки зрения эпидемиологии большой риск для здоровья. В шаурму могут попасть непрожаренное мясо, плохо вымытые овощи и микробы с рук и кухонных поверхностей. Любая, даже самая маленькая палатка – это микропредприятие, которое не просто продает, но еще и производит еду. Планово проверять такие точки Роспотребнадзор не имеет права, поскольку у нас в стране действуют надзорные каникулы для малого бизнеса. Разрешения на работу таким предпринимателям мы тоже не выдаем, потому что вид деятельности «общественное питание» носит уведомительный характер. Мы выходим с проверкой только после жалоб потребителей.

Соблюсти правила на маленькой площади сложно. Например, производство шаурмы требует обязательного наличия водоснабжения, системы канализации и зонирования рабочих мест – т. е. отдельных столов для сырых и готовых продуктов. Кроме того, на расстоянии не менее 100 м от торговой точки должен находиться туалет, которым могут пользоваться сотрудники.