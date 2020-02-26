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Убийство попутчицы BlaBlaCar Ирины Ахматовой: обвиняемому продлили арест

Убийство попутчицы BlaBlaCar Ирины Ахматовой: обвиняемому продлили арест

Жуткое преступление случилось в декабре 2018 года.

25 февраля 2020 года суд продлил арест Виталию Чикиреву, обвиняемому в убийстве тулячки Ирины Ахматовой. Как сообщили Myslo в пресс-службе Мосгорсуда, мужчина будет находиться под стражей как минимум до 28 мая 2020 года. До этой даты продлен срок содержания под стражей.

Чикирева обвиняют по ч.1 ст. 105, ч. 1 ст. 162, ч. 2 ст. 162 УК РФ.

С чем связано столь длительное расследование дела, неизвестно. По одной из версий, Чикирева проверяют на причастность к другим преступлениям, по другой — ему все еще проводят стационарную психиатрическую экспертизу. Возможно, и то, и другое.

Напомним, резонансное преступление было совершено в декабре 2018 года. 29-летняя тулячка Ирина Ахматова пропала по пути их Москвы в Тулу. Ее муж забил тревогу, когда девушка перестала выходить на связь. Позже выяснилось, что Ирина направлялась из столицы не одна — она нашла себе попутчика с помощью сервиса BlaBlaCar.

По факту пропажи Ахматовой было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Следователи выяснили, что попутчик девушки ранее был судим за мошенничество и изнасилование. Мужчина воспользовался фейковым аккаунтом, указав при регистрации в приложении данные другого человека.

Пассажиром Ирины оказался Виталий Чикирев, 1979 года рождения. Правоохранители задержали его в городе Гороховец Владимирской области.

Мужчина признался в убийстве девушки и сообщил, что пошел на преступление ради ограбления. По предварительной информации, преступник спланировал убийство заранее. Его заключили под стражу 31 декабря 2018 года.

Тело убитой впоследствии было найдено в лесополосе в Серпуховском районе Московской области. Расследованием этого дела занимается центральный аппарат СКР.

Сюжет: Убийство тулячки Ирины Ахматовой
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Автор: Кристина Вернигорина
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