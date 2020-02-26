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Жители Черни пожаловались на чрезмерные счета за отопление
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Жители Черни пожаловались на чрезмерные счета за отопление

5 февраля на еженедельном оперативном совещании губернатор Алексей Дюмин рассмотрел это обращение.

Жители дома № 26 по улице Ленина в поселке Чернь пожаловались главе региона, что счета за отопление в декабре 2019 года увеличились вдвое, по сравнению с предыдущими месяцами. Как сообщают коммунальные службы, причиной стал сбой в работе общедомового счетчика.

Начальник государственной жилищной инспекции Тульской области Леонид Ивченко заверил, что счетчик исправила управляющая компания, а коммунальщики уже сделали перерасчёт по среднему потреблению теплоэнергии января 2020 г.

- Нужно провести работу с ресурсоснабжающими организациями, чтобы они самостоятельно анализировали данные счетчиков и выявляли неисправности, а не дожидались обращений жителей в адрес главы региона, — подчеркнул Алексей Дюмин.

Также губернатору пришло обращение от жителя Донского. Он обеспокоен проведением земляных работ на месте ликвидированной свалки.

Министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов сообщил, что руководитель общественной организации «Экологическая защита» Вадим Баранов съездил на место, которое указано в обращении. Он выяснил, что на том участке достают из земли металлолом. Министерство уже возбудило дело об административном правонарушении, и проводят административное расследование.

Одно из обращений поступило от жителей поселка Гигант Ясногорского района. Они просят провести в дома интернет.

Министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области Ярослав Раков сообщил, что несколько операторов связи готовы провести интернет в населенный пункт. Подключить посёлок к Интернету планируют в 2020 году.

- В своем Послании я ставил задачу проработать механизм создания условий для проведения интернета в малочисленные отдаленные населенные пункты, где операторам связи невыгодно строить сети, — напомнил губернатор.

Ярослав Раков сообщил, что для исполнения поручения разработан проект программы субсидирования операторов связи. За счет субсидий построят сети операторов проводной и мобильной связи в 78 населенных пунктах, где строительство ранее было экономически не выгодно.

Житель Алексина в своем обращении пишет, что в городе проводится реконструкция горячего водоснабжения в многоквартирных домах, а частный сектор в эту программу не попал. Жители ул. Белинского волнуются, что останутся без горячей воды.

Первый заместитель главы администрации Алексина Светлана Воронова сообщила, что уже сейчас в микрорайонах Соцгород и Высокое построили новую котельную и заканчивают прокладывать наружные сети горячего водоснабжения. А частные дома по ул. Белинского подключат к централизованной системе горячего водоснабжения до 1 мая.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Тульской области Олег Дючков сообщил, что жители всех частных домов продолжат получать услугу горячего водоснабжения и в дальнейшем. Вопрос их переключения на круглогодичное горячее водоснабжение прорабатывают администрация и теплоснабжающая организация.

 - Проект реконструкции системы теплоснабжения имеет большое значение для алексинцев. Все работы должны вестись с соблюдением заявленных сроков, — подчеркнул Алексей Дюмин.

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Автор: Валерия Дьячкова
сегодня, в 12:01 +1
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Алексинский районЧернский районДонскойЯсногорский район

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