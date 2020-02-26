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В Туле появится улица Героя России Николая Макаровца

В Туле появится улица Героя России Николая Макаровца

Этот вопрос решили 26 февраля на очередном заседании Тульской городской Думы.

Депутаты рассмотрели 17 вопросов. В их числе — о внесении изменений в Положение «О бюджетном процессе в муниципальном образовании город Тула», о порядке предоставления муниципальных гарантий из бюджета, о составе комиссии по рассмотрению материалов и предложений о присвоении звания «Почетный гражданин города-героя Тулы».

Ряд проектов решений касался присвоения наименований элементам улично-дорожной сети.

В частности, в селе Осиновая Гора (ЖК «Суворовский», микрорайон «Левобережный») появится улица Героя России Макаровца. В деревне Уваровка улицу назовут Дубравной, в новом жилом комплексе в районе Баташевского парка — Самоварной, а в частном секторе в Пролетарском округе — в честь тульского купца Капырзина. В селе Слободка наименования будут присвоены восьми элементам дорожной сети. Здесь появятся улицы Подлесная и Лазурная, а также проезды 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й Лазурные.

Депутаты также поддержали ходатайства о выделении в безвозмездное пользование нежилых муниципальных помещений ПФК «Арсенал», региональной организации общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны», региональному отделению политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».

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