В Тульской области убит молодой человек: правоохранители разыскивают убийцу

Труп 24-летнего парня с колото-резаными ранами найден в Новомосковском районе.

23 февраля на участке местности в селе Гремячее Новомосковского района было обнаружено тело 24-летнего молодого человека с колото-резаными ранениями туловища.

Как сообщили Myslo в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

- В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица, совершившего преступление и выяснение обстоятельств случившегося. Расследование уголовного дела продолжается, — сообщили в ведомстве.