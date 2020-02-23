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В Тульской области убит молодой человек: правоохранители разыскивают убийцу

В Тульской области убит молодой человек: правоохранители разыскивают убийцу

Труп 24-летнего парня с колото-резаными ранами найден в Новомосковском районе.

23 февраля на участке местности в селе Гремячее Новомосковского района было обнаружено тело 24-летнего молодого человека с колото-резаными ранениями туловища.
 
Как сообщили Myslo в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).
 
- В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица, совершившего преступление и выяснение обстоятельств случившегося. Расследование уголовного дела продолжается, — сообщили в ведомстве.
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Автор: Кристина Вернигорина
вчера, в 21:07 +3
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