Фото предоставлено военнослужащими 106-й гвардейской ВДД
Тульские десантники отметили 23 февраля праздничным салютом
Военнослужащие произвели на набережной 30 залпов из 12 пушек Д-30.
Накануне, в 21.00, военнослужащие 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской дивизии в рамках празднования Дня защитника Отечества на территории тульской набережной подарили гостям и жителям города праздничный салют.
Военные произвели 30 одновременных залпов из 12 пушек Д-30, показав всю мощь артиллерии.
По сигналу одновременно 12 пушек делали залп за залпом. В мероприятии было задействовано более 100 человек и 30 единиц техники.
Салют был виден во всех уголках Тулы. Артиллеристы-десантники не только обеспечили город красочным зрелищем, но и совместили праздник с учебным занятием по боевой подготовке.
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