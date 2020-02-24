Тульские десантники отметили 23 февраля праздничным салютом

Фото предоставлено военнослужащими 106-й гвардейской ВДД

Накануне, в 21.00, военнослужащие 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской дивизии в рамках празднования Дня защитника Отечества на территории тульской набережной подарили гостям и жителям города праздничный салют.

Военные произвели 30 одновременных залпов из 12 пушек Д-30, показав всю мощь артиллерии.

По сигналу одновременно 12 пушек делали залп за залпом. В мероприятии было задействовано более 100 человек и 30 единиц техники.

Салют был виден во всех уголках Тулы. Артиллеристы-десантники не только обеспечили город красочным зрелищем, но и совместили праздник с учебным занятием по боевой подготовке.