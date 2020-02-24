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Тульские десантники отметили 23 февраля праздничным салютом
Фото предоставлено военнослужащими 106-й гвардейской ВДД

Тульские десантники отметили 23 февраля праздничным салютом

Военнослужащие произвели на набережной 30 залпов из 12 пушек Д-30.

Накануне, в 21.00, военнослужащие 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской дивизии в рамках празднования Дня защитника Отечества на территории тульской набережной подарили гостям и жителям города праздничный салют.

Военные произвели 30 одновременных залпов из 12 пушек Д-30, показав всю мощь артиллерии.

По сигналу одновременно 12 пушек делали залп за залпом. В мероприятии было задействовано более 100 человек и 30 единиц техники.

Салют был виден во всех уголках Тулы. Артиллеристы-десантники не только обеспечили город красочным зрелищем, но и совместили праздник с учебным занятием по боевой подготовке.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 15:20 0
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Тула

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