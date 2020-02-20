В Тульском кремле откроется выставка «Неизвестная Тула»

Фото: regnum.ru

Посетители смогут увидеть экспонаты, обнаруженные в ходе раскопок на ул. Металлистов.

В пятницу, 21 февраля, в музейно-выставочном комплексе городского кремля откроется выставка «Неизвестная Тула». Экспонатами стали археологические находки, обнаруженные в исторической части Тулы – на улице Металлистов и Крестовоздвиженской площади. Работы проводились в 2017-2018 годах липецким предприятием «Экспертиза Черноземья».

В процессе исследований были изучены древние мостовые, участки городских усадеб, остатки жилых и хозяйственных построек, участок тульского торга 18-19 веков, захоронения кладбищ 17-18 веков у Крестовоздвиженской и Сретенской церквей.

На выставке представлено более 250 экспонатов-подлинников: кованые элементы ворот, дверей, ставен, фрагменты чугунных оград, предметы домашнего обихода, личные вещи туляков того времени, изделия тульских ремесленников, товары из купеческих лавок и многое другое.