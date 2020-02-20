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В Тульской области семья с тремя детьми попала в ДТП

В Тульской области семья с тремя детьми попала в ДТП

По предварительным данным, они ехали из Краснодара в одну из московских больниц.

Утром 20 февраля в 8.20 на 303-м километре трассы «Дон» в Ефремовском районе 31-летняя женщина на ВАЗ-2110 не справилась с управлением и врезалась в металлическое барьерное ограждение справа по ходу движения.
 
Вместе с водителем в машине находилась её 68-летняя мать, 19-летний брат и трое несовершеннолетних детей — 5, 6 и 7 лет.
 
В результате ДТП пострадали обе женщины и дети — все они госпитализированы с различными травмами в Ефремовскую ЦРБ.
 
По словам источника Myslo, многодетная семья ехала из Краснодарского края в одну из столичных больниц. Из Краснодара они выехали накануне, примерно в 19.00. Не исключено, что женщина могла заснуть за рулем. Дети находились в салоне автомобиля без детских удерживающих устройств.
 
Известно, что женщина-водитель неоднократно привлекалась к административной ответственности за нарушение правил перевозки детей.
Тульская Госавтоинспекция в очередной раз обращает внимание автолюбителей на необходимость неукоснительного соблюдения ПДД.
 
Отправляясь в дальнюю поездку, проверьте исправность основных узлов и систем автомобиля, ни в коем случае не садитесь за руль в болезненном или утомленном состоянии.
 
Если вы едете с детьми — обязательно используйте детские удерживающие устройства на протяжении всей поездки. Если маленькие пассажиры плохо переносят дорогу — чаще останавливайтесь для отдыха, но делайте это только на специализированных стоянках и площадках.
 
Помните: находясь за рулем, водитель несёт ответственность не только за себя, но и за других участников дорожного движения, особенно за своих детей.
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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 13:23 +4
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