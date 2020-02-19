Названы самые популярные подарки ко Дню защитника Отечества

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На втором месте оказались средства для и после бритья, в частности лосьоны и одеколоны.

Кроме того, женщины предпочитают преподносить в подарок алкоголь, гаджеты и аксессуары. В список популярных подарков к 23 февраля вошли сертификаты, книги, игрушки для взрослых, шоколадные фигуры и подарочные наборы. Еще одним вариантом для подарка может стать товары, связанные с хобби или спортом. На последнем месте в десятке популярных подарков находится романтический ужин.



А самым приятным и желанным подарком оба пола назвали деньги. Также выяснилось, что большинство жительниц России рассчитывают потратить на подарок ко Дню защитника Отечества от 1 до 1,5 тысяч рублей. При этом эксперты отметили, что разброс цен начинается от 150 рублей и доходит до 150 тыс. рублей.

По данным Гильдии маркетологов.