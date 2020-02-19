Смерть официантки в Велегоже: убийца по кличке Медведь осужден спустя 11 лет

Преступление было совершено в 2008 году, тогда виновному Дмитрию Андрейцеву удалось скрыться. Но в 2018 году его задержали под Тверью.

Утром 25 августа дети, отдыхавшие в санатории «Велегож», заметили лежавшую на траве девушку и сообщили об этом воспитателю. Девушка была сильно избита и находилась без сознания, джинсы и нижнее белье спущены. Воспитатель вызвала скорую и полицию.

Пострадавшая была экстренно доставлена в больницу, но множественные переломы и ушибы оказались не совместимы с жизнью, В тот же день она скончалась. По факту смерти потерпевшей следователи СУ СК РФ по Тульской области возбудили уголовное дело. После медэкспертизы стало понятно, что злоумышленник не только жестоко избил девушку, но и изнасиловал ее неестественным путем. Преступнику вменили насильственные действия сексуального характера с причинением тяжкого вреда здоровью, а также умышленное причинение тяжкого вреда, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей.

Cтарший следователь-криминалист СУ СК РФ по Тульской области:

Михаил Тишин – Личность преступника помогла установить генотипоскопическая судебная экспертиза. В ходе нее по следам спермы, оставленной на одежде потерпевшей, был выявлен ДНК-профиль преступника. Убитой оказалась 18-летняя официант­ка кафе «Плетенка» Кристина В. На основании показаний посетителей кафе и персонала удалось восстановить примерную картину событий с вечера 24 на 25 августа.

В кафе «Плетенка» 24 августа пришли трое молодых людей Илья, Максим и Дима, все они занимались вольной борьбой. Об этом свидетельствовали в том числе и эмблемы на их футболках. Дима за крупные габариты имел прозвище Медведь. Вели они себя вполне адекватно, не особо выделялись из общей массы посетителей.

Позже в свидетельских показаниях будет указано: «Парни были общительны. Приглашали персонал кафе присоединиться к застолью». Приглашение приняла сначала одна официантка, а после к ним присоединилась и Кристина. Вечер не обещал ничего из ряда вон выходящего: молодые люди выпивали, смеялись, фотографировались… Кристина в основном общалась с Ильей. Около трех часов ночи он предложил ей остаться у него, но девушка отказалась – сказала, что хочет спать. Молодой человек не настаивал и тоже отправился отдыхать. Ушла и Кристина, но через полчаса вернулась вместе с Димой.

Выпили, новый «кавалер» стал предлагать ей разделить с ним постель. Кристина отказывалась, но Медведь настаивал, просил еще посидеть. Девушка осталась… Позже выяснится, что это станет ее роковой ошибкой.

…Уже в шестом часу утра к воротам «Плетенки» подошел Дима и, матерясь, стал стучать в дверь. Парень был изрядно пьян, вел себя агрессивно и требовал сигарет. Официант выполнил его просьбу, и Дима побрел в сторону «Велегожа» и лег спать в домике, который с друзьями снял на ночь.

25 августа спортсмены уеха­ли домой в Подольск.

Дмитрий рассказал о случившемся близким. Будучи студентом Подольского социально-спортивного института, оформил в конце августа академический отпуск и уехал в Астраханскую, а затем в Тверскую область. В Твери следы Дмитрия временно пропали. На протяжении 10 лет о его местонахождении было ничего не известно. Молодой человек был объявлен в федеральный, а затем и международный розыск. Но Медведь как в воду канул.



На момент совершения преступления Диме было 20 лет.

Он занимался борьбой, среди спортсменов его звали Медведем.

В 2018 г. появилась информация, что Дмитрий оплатил картой матери штраф за нарушение ПДД в Тверской области. Стало понятно: разыскиваемый находится в этом регионе. 29 ноября 2018 г. оперативники

УМВД России по ТО вместе с коллегами из ГУУР МВД России задержали Дмитрия в Андреаполе. За десять лет внешность его изменилась, он поправился, отрастил усы и бороду.



Кадры с проверки показаний на месте. Дмитрий не забыл и подробно рассказал, как бил Кристину после неудавшейся близости ночью 25 августа 2008 года.

Дмитрий признался в преступлении и рассказал, что девушка добровольно пошла на близость с ним, но во время нее произошел конфликт, и парень ударил девушку по голове, та упала, а озверевший Медведь принялся бить ее по голове и грудной клетке. Подавив ее волю к сопротивлению, он «совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера» и ушел.

24 апреля 2019 года Заокский районный суд вынес Дмитрию Андрейцеву обвинительный приговор – 11,5 лет колонии строгого режима. Потерпевшей стороне он должен выплатить миллион рублей в качестве моральной компенсации.

Андрейцев пытался оспорить приговор в части совершения насильственных действий сексуального характера и пытался смягчить его, но Тульский областной суд в апелляционной инстанции был непреклонен.



За прошедшие с момента преступления годы Дмитрий сильно изменился, но время не стерло из памяти детали преступления.